تراكم در خوابگاه هاي دختران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر سيد مهدي حسيني خامنه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بر اساس قانون، دانشگاه ها در برابر دانشجويان دوره هاي شبانه، شهرهاي نزديك و دوره هاي ناپيوسته تعهد خوابگاه ندارد اما با اين وجود معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سعي مي كند كه همه دانشجويان را تحت پوشش خوابگاهي خود قرار دهد.
وي افزود: به دليل اضافه شدن فضاي خوابگاهي اين دانشگاه در سال جاري مشكل تراكم در بيشتر خوابگاه ها برطرف شده است اما به دليل بر هم خوردن تركيب جنسيتي دانشگاه مشكلاتي براي خوابگاه هاي دختران ايجاد شده است.
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اضافه كرد: هم اكنون در رشته فيزيوتراپي 100 درصد ظرفيت دانشجويان را دختران اشغال كرده اند و در ديگر رشته ها مانند پزشكي نيز تا 80 درصد دانشجويان را دختران تشكيل مي دهند.
نظر شما