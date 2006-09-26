  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۳

ناهماهنگي فضاهاي خوابگاهي با ظرفيت پذيرش دانشجو - 7

تراكم در خوابگاه هاي دختران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تراكم در خوابگاه هاي دختران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: تعداد خوابگاه هاي دختران محدود است و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند مشكلات زيادي براي دانشگاه بوجود مي آيد و تراكم در خوابگاه هاي دختران افزايش مي يابد.

دكتر سيد مهدي حسيني خامنه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بر اساس قانون، دانشگاه ها در برابر دانشجويان دوره هاي شبانه، شهرهاي نزديك و دوره هاي ناپيوسته تعهد خوابگاه ندارد اما با اين وجود معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سعي مي كند كه همه دانشجويان را تحت پوشش خوابگاهي خود قرار دهد.

وي افزود: به دليل اضافه شدن فضاي خوابگاهي اين دانشگاه در سال جاري مشكل تراكم در بيشتر خوابگاه ها برطرف شده است اما به دليل بر هم خوردن تركيب جنسيتي دانشگاه مشكلاتي براي خوابگاه هاي دختران ايجاد شده است.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اضافه كرد: هم اكنون در رشته فيزيوتراپي 100 درصد ظرفيت دانشجويان را دختران اشغال كرده اند و در ديگر رشته ها مانند پزشكي نيز تا 80 درصد دانشجويان را دختران تشكيل مي دهند.

کد مطلب 385812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها