برنامه کاهش فقر در اردبیل مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح شنبه در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی کودکان کار تصریح کرد: کمیته امداد استان در سال‌های اخیر برنامه کاهش فقر را تدوین کرد و متأسفانه این برنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی مطالعه نشد.

وی افزود: سند کاهش فقر مسئولیت تمامی دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی را مشخص کرده است و لازم است این سند به عنوان برنامه جامع کاهش فقر موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: علت اصلی گرایش کودک به کار مشکلات اقتصادی است و بنده با برخی از این کودکان صحبت داشتم که مشخص شد این کودکان تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

زلالی افزود: با وجود اینکه ساماندهی کودکان کار تنها مسئولیت بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و نیروی انتظامی عنوان می‌شود اما با بهره‌گیری از برنامه جامع سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: به عنوان مثال همکاری برای ایجاد اشتغال برای خانواده‌های کودکان کار می‌تواند از کار کردن آن ها ممانعت ایجاد کند.

مدیرکل کمیته امداد استان متذکر شد: با تسهیلات اندک حتی سه میلیون تومانی می‌توان مشاغل خرد و خانگی برای خانواده‌هایی از این دست ایجاد کرد و تجربه ثابت کرده این طرح موفقیت‌آمیز است.

زلالی ادامه داد: متأسفانه سخت‌گیری بانک‌ها موجب می‌شود اغلب خانواده‌ها نتوانند از تسهیلات استفاده کنند و این یکی از عوامل هدایت کودک از سوی خانواده برای کار کردن است.