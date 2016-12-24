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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

مدیرکل کمیته امداد اردبیل:

برنامه کاهش فقر در اردبیل مورد غفلت واقع شده است

برنامه کاهش فقر در اردبیل مورد غفلت واقع شده است

اردبیل – مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: با وجود اینکه در سال‌های گذشته برنامه کاهش فقر در استان تدوین شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح شنبه در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی کودکان کار تصریح کرد: کمیته امداد استان در سال‌های اخیر برنامه کاهش فقر را تدوین کرد و متأسفانه این برنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی مطالعه نشد.

وی افزود: سند کاهش فقر مسئولیت تمامی دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی را مشخص کرده است و لازم است این سند به عنوان برنامه جامع کاهش فقر موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: علت اصلی گرایش کودک به کار مشکلات اقتصادی است و بنده با برخی از این کودکان صحبت داشتم که مشخص شد این کودکان تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

زلالی افزود: با وجود اینکه ساماندهی کودکان کار تنها مسئولیت بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و نیروی انتظامی عنوان می‌شود اما با بهره‌گیری از برنامه جامع سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: به عنوان مثال همکاری برای ایجاد اشتغال برای خانواده‌های کودکان کار می‌تواند از کار کردن آن ها ممانعت ایجاد کند.

مدیرکل کمیته امداد استان متذکر شد: با تسهیلات اندک حتی سه میلیون تومانی می‌توان مشاغل خرد و خانگی برای خانواده‌هایی از این دست ایجاد کرد و تجربه ثابت کرده این طرح موفقیت‌آمیز است.

زلالی ادامه داد: متأسفانه سخت‌گیری بانک‌ها موجب می‌شود اغلب خانواده‌ها نتوانند از تسهیلات استفاده کنند و این یکی از عوامل هدایت کودک از سوی خانواده برای کار کردن است.

کد مطلب 3858122
محمد میرزایی ناطق

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