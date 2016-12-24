تبلیغ تورهای شاد به مناسبت کریسمس غیرقانونی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: هر ملتی آیین و رسوم ملی خود را بر اساس فرهنگ و باورهای مردمان آن سرزمین برگزار می کنند و این موضوع توسط سایر جوامع قابل احترام است. البته در ایران پیروان ادیان الهی در برگزاری آیین و رسوم قابل احترام هستند و سال گذشته تهرانگردی سال نو میلادی برای هموطنان مسیحی همانند برنامه‌های تهرانگردی ایام نوروز با همان کیفیت برگزار شد اما اینکه عده ای فرصت طلب تبلیغ تورهای شاد برای سفر به اطراف تهران به مناسب جشن کریسمس و با تبلیغ نماد های غیر ایرانی را برای عموم جامعه انجام میدهند از نظر ما غیر قانونی است و با اجرا کنندگان که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند برخورد خواهیم کرد.

خسروآبادی ادامه داد: کسانی که به صورت غیر قانونی خدمات سفر ارائه می‌کنند به هیچ عرف و قانونی در قبال مسافران و گردشگران پایبند نیستند و متاسفانه بیشترین صدمه را صنعت گردشگری از فعالیت این افراد سودجو خورده است. عملکرد قانون‌شکنان در ارائه خدمات سفر اعتماد عمومی جامعه به دفاتر خدمات مسافرتی که به صورت مجاز فعالیت می‌کنند را از بین خواهد برد.

مدیرکل میراث فرهنگی تهران افزود :این افراد برای کسب درآمد حتی حاضر هستند هویت، تاریخ، فرهنگ، عرف و مذهب رو نادیده بگیرند و ما به عنوان دستگاه نظارتی اجازه چنین قانون شکنی را نخواهیم داد، البته در برخورد با این شبکه های زیرزمینی خدمات سفر نیازمند همراهی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و رسانه ها هستیم.

وی افزود: از عموم همشهریان تهرانی تقاضا داریم از اعتماد به هرگونه تبلیغ در فضای مجازی خوداری کنند. کوچکترین بی اعتما دی دفاتر غیرمجاز فارغ از اینکه چه خطرات و آسیب های اجتماعی و اخلاقی را در پی دارند این است که هیچ مسافری تحت پوشش بیمه خدمات سفر قرار ندارد.