به گزارش خبرگزاري "مهر"، سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبني بر طرح برخي نظرات در مورد حضور وزير خارجه در جلسه سخنراني رئيس جمهور آمريكا در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، گفت: حضور وزير امور خارجه كشورمان در اجلاس افتتاحيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه رئيس جمهور آمريكا نيز بعنوان رئيس كشور ميزبان در آن سخنراني مي كند، براساس سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حضور فعال در تمامي مجامع و عرصه هاي بين المللي بوده است.

سيد محمد علي حسيني افزود: به غير از سخنراني مقامات رژيم صهيونيستي كه جمهوري اسلامي ايران اين رژيم را غير مشروع دانسته و به رسميت نمي شناسد، كشورمان در هيچ حالت ديگري به صرف حضور يا سخنراني دشمنان خود قائل به سياست "صندلي خالي" نيست و در اين زمينه از كشورهاي ديگري كه ممكن است سياست متفاوتي داشته باشند، دنباله روي نمي كند.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: براساس همين سياست اصولي، دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در اجلاس افتتاحيه سال گذشته مجمع عمومي شخصا حضور داشتند.