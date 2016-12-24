سند مالکیت ۲۰هزار هکتار از اراضی استان مرکزی به نام دولت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی اظهار داشت: دو میلیون و ۱۱۴ هزار هکتار اراضی ملی و موات در استان مرکزی وجود دارد که با سنددار شدن ۲۰ هزار هکتار از اراضی در سال جاری، تاکنون برای یک میلیون و ۹۲۵ هزار هکتار شامل ۹۴ درصد اراضی استان سند مالکیت کسب شده است.

وی ادامه داد: شهرستان زرندیه با صدور سند برای هشت هزار و ۷۰۱ هکتار، ساوه با سه هزار و ۶۱۹ هکتار و شازند سه هزار و ۵۶۴ هکتار بیشترین میزان سند را اخذ کرده اند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اخذ سند مالکیت اراضی ملی را از اولویت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان و اظهار کرد: با برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود حدود ۱۸۹هزار هکتار از اراضی ملی فاقد سند مالکیت نیز سنددار شوند.

وی پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری ‌با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها برای ۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان سند مالکیت اخذ شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی یاد آور شد: امسال پنج هزار و ۶۷۰ هکتار از اسناد دفترچه ای اراضی شهرستان دلیجان به سند تک برگی تبدیل و تاکنون برای ۱۷۵هزار هکتار از اراضی استان مرکزی اسناد ملی تک برگی صادر شده است.

یوسفی هدف از تفکیک اراضی و سند دار کردن اراضی استان را مدیریت و تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و مشخص شدن مرز بین اراضی ملی و مردمی عنوان کرد.