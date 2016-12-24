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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی:

سند مالکیت ۲۰هزار هکتار از اراضی استان مرکزی به نام دولت صادر شد

سند مالکیت ۲۰هزار هکتار از اراضی استان مرکزی به نام دولت صادر شد

اراک- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، سند مالکیت ۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی این استان به نام دولت صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی اظهار داشت: دو میلیون و ۱۱۴ هزار هکتار اراضی ملی و موات در استان مرکزی وجود دارد که با سنددار شدن ۲۰ هزار هکتار از اراضی در سال جاری، تاکنون برای یک میلیون و ۹۲۵ هزار هکتار شامل ۹۴ درصد اراضی استان سند مالکیت کسب شده است.

وی ادامه داد: شهرستان زرندیه با صدور سند برای هشت هزار و ۷۰۱ هکتار، ساوه با سه هزار و ۶۱۹ هکتار و شازند سه هزار و ۵۶۴ هکتار بیشترین میزان سند را اخذ کرده اند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اخذ سند مالکیت اراضی ملی را از اولویت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان و اظهار کرد: با برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود حدود ۱۸۹هزار هکتار از اراضی ملی فاقد سند مالکیت نیز سنددار شوند.

وی پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری ‌با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها برای ۷۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان سند مالکیت اخذ شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی یاد آور شد: امسال پنج هزار و ۶۷۰ هکتار از اسناد دفترچه ای اراضی شهرستان دلیجان به سند تک برگی تبدیل و تاکنون برای ۱۷۵هزار هکتار از اراضی استان مرکزی اسناد ملی تک برگی صادر شده است.

یوسفی هدف از تفکیک اراضی و سند دار کردن اراضی استان را مدیریت و تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و مشخص شدن مرز بین اراضی ملی و مردمی عنوان کرد.

کد مطلب 3858134

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