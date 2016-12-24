تئاتر شهر اولین میزبان هفته فرهنگی ویتنام در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فرهنگی ویتنام در ایران از روز شنبه چهارم دی ماه با برگزاری یک مراسم ویژه با حضور سفیر ویتنام در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز می شود.

در این مراسم که برنامه ریزی برای اجرای آن بعد از سفر رییس جمهوری کشورمان به کشور ویتنام در مهر ماه آغاز شد، علاوه بر سخنرانی سفیر ویتنام، چند برنامه فرهنگی هنری از جمله پخش فیلم و اجرای آیین های موسیقایی کشور ویتنام نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

طی برگزاری هفته فرهنگی ویتنام در ایران که افتتاحیه آن با میزبانی تئاتر شهر صورت گرفته، برنامه های دیگری در شیراز، اصفهان، جزیره کیش، کاشان و مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوارن برگزار می شود.