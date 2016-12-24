کارکردهای اجتماعی وفردی ثبت احوال از ملزومات تداوم حیات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، آیت‌الله غلامعلی نعیم آبادی بیان داشت: حاصل فعالیت‌ها و کارهای ارگان‌هایی همانند ثبت احوال است که به جامعه و برنامه‌ریزان آن سمت و سو می‌دهد، چرا که اگر اطلاعات جامعی از جمعیت جامعه و شهرها و روستاها نداشته باشیم، نمی‌توان برنامه‌های توسعه‌ای مدون را ترسیم و ارائه داد و به نوعی کشور دچار سردگمی می‌شود.

وی با بیان اینکه اطلاع دقیق از رقم جمعیتی کشور و شهرها از ملزومات مملکت داری است،‌ افزود: امروز به یمن تلاش‌های پرسنل ثبت احوال این امر مهم تحقق یافته و شاهد آن هستیم که حرکت کشور بر اساس آمار دقیق جمعیتی هدفگذاری و راهبری می‌شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه ثبت احوال دارای دو بعد فعالیتی «فردی» و «اجتماعی» است، یادآور شد: در بعد فردی در واقع فرد با اسناد و مدارک صادر شده از سمت ثبت احوال دارای هویت و تابعیت می‌شود، اما در بعد کلان‌تر می‌توان با تجمیع، احصا و تحلیل آمار، فعالیت ثبت احوال دارای کارکرد اجتماعی می‌َشود که هر دو بعد فعالیتی ثبت احوال برای فرد و اجتماع حیاتی است و لازم و ملزوم یکدیگر است.

امام جمعه بندرعباس در پایان ضمن تبریک مجدد سوم دی‌ماه و هفته ثبت احوال به کارکنان ثبت احوال اضافه کرد: جا دارد همه تلاشگران این عرصه قدردانی کرده و خدا قوت بگوییم.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان نیز که پیش از آغاز خطبه‌های این هفته نماز جمعه سخنرانی کرد، گفت: سازمان ثبت احوال کشور که در رویکرد نوین خود با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، از جمله ارگان‌هایی محسوب می‌َشود که بیشترین بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را دارد.

فرزاد افشاری‌نژاد ضمن تبریک فرارسیدن هفته ثبت احوال به همکاران این مجموعه گفت: سوم دی‌ماه مصادف با سالگرد ثبت نخستین سند هویتی در ثبت احوال کشور است و در همین راستا هر ساله از سوم تا نهم دی‌ماه برنامه‌هایی در سطح کشور برای معرفی هر چه بیشتر فعالیت‌های ثبت احوال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین سند و شناسنامه در کشور به نام فاطمه ایرانی صادر شده است،‌ افزود: امروز شاهد هستیم که ثبت احوال با ورود به عرصه‌های نوین، موضوع احراز هویت و ثبت وقایع حیاتی را به طور کل دگرگون و بازتعریف کرده به نحوی که شاهد صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه های مکانیزه هستیم که سرعت، دقت و امنیت اسناد و احراز هویت ایرانیان را تا حد قابل توجهی ارتقا داده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه پروژه صدور کارت هوشمند ملی در هرمزگان نیز همانند سایر استان‌های کشور با سرعت زیادی در حال اجرا و پیگیری است، از مردم این استان خواست با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبت احوال، دفاتر پستی و ادارات ثبت احوال شهرستانی مراحل ثبت نام خود برای صدور کارت هوشمند ملی انجام دهند.

وی گفت: توصیه می‌َشود واجدان شرایط دریافت کارت هوشمند ملی نیز در اسرع وقت با مراجعه به مراجع یاد شده، نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی در استان اقدام کنند.

افشاری‌نژاد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دروازه دولت الکترونیک نام برد و افزود: رشد و توسعه کشور در گرو استفاده از دولت الکترونیک است که این امر اهمیت و لزوم اجرای طرحی همانند کارت هوشمند ملی را بیش از پیش برای کشور حیاتی کرده است.

وی یادآور شد: ثبت احوال با استفاده از تکنولوژی‌ها نوین و سیستم‌های رایانه‌ای امروز به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو دولتی در امر به خدمت‌گیری از فناوری‌های جدید محسوب می‌شود که با مساعدت و تلاش کارکنان ثبت احوال استان، در هرمزگان نیز شاهد ایجاد زیرساخت‌های قابل تاملی هستیم که سرعت ارائه خدمات را به چندین برابر افزایش داده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در بخش دیگری از سخنان به مولفه‌های امنیتی و کارکردهای تحت وب کارت هوشمند ملی اشاره و افزود:‌ امکان جعل کارت شناسایی ملی با صدور کارت هوشمند ملی به صفر می‌رسد، با کارت هوشمند امضای دیجیتال نیز ممکن می‌َشود و این در حالیست که این کارت با برخورداری از ریزتراشه می‌تواند در آینده خدمات سایر بخش‌ها از جمعه بانک، بیمه‌ها و ... را نیز پشتیبانی کند.