به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، در حاشیه گردهمآیی «کودک، کتاب، جامعه» نویسندگان کودک و نوجوان در قالب طرحی به نام «کاروان کتاب» به تبریز سفر کرده و دیداری با مدیر دفتر منطقهای ستاد احیای دریاچه ارومیه داشتند.
در این نشست که شهربانو امانی مشاور امور بانوان سازمان محیط زیست و دکتر مصطفی قنبری موسس و دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه حضور داشتند مناف یحییپور خبر از تولید مجموعه داستانی با موضوع دریاچهی ارومیه داد.
معاون تولید کانون با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: با شکلگیری این گردهم آیی تولید موشن گرافیکهایی جهت آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان آغاز شد. همچنین قرار است مجموعه داستانی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شود که موضوع اصلی آن دریاچه ارومیه است. نویسندگان قرار است از منظرهای مختلف به این موضوع بپردازند.
او این حرکت فرهنگی را نقطهای برای شروع همکاری بیشتر با ستاد احیای دریاچه ارومیه دانست و به تعاملی دو سویه اشاره داشت. او در ادامه از عزتالله الوندی درخواست کرد تا با شرح مختصری درباره انجمن نویسندگان و اهداف و فعالیتهای آن سخن بگوید.
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز از حضور در این جمع ابراز خوشحالی کرد. او با اشاره به قابلیتهای شعر و داستان در بیان مفاهیم آموزشی گفت: «مساله دریاچه ارومیه یک مسالهی فراملی است، مسالهای عمیق و تاثیرگذار که دغدغهی تمام نویسندگان و شاعران حاضر در جلسه محسوب میشود. همگی این جمع حاضرند تا با تولید مطالبی در این باره قدمهای مثبتی در آگاهیبخشی به کودکان بردارند.»
الوندی با بیان تاریخچهای از انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اضافه کرد: «پتانسیلهای انجمن این اجازه را میدهد که بتواند تعاملاتی با ستاد، استانداری و نهادهای مرتبط با محیط زیست داشته باشد و برنامههایی جامع را تعریف کند.»
او مساله دریاچه ارومیه را مسالهای جهانی خواند و اذعان کرد در این راه هر کسی باید به نوبه خود قدم بردارد، لذا نویسندگان نیز با قلم خود میتوانند این مهم را انجام دهند.
دکتر هدیه شریفی دیگر سخنران این نشست بود. او با اشاره به همکاری پیشین نویسندههای حوزه کودک و نوجوان با سازمان میراث فرهنگی در تولید داستانهایی با موضوع دریاچه ارومیه به قابلیتهای افراد حاضر در نشست اشاره داشت: «این نویسندگان میتوانند به خلق محتوا در هر حوزهای جهت آموزش به کودکان دست بزنند و مفاهیمی را از طریق ادبیات در ذهن آنها حک کنند. اما آنها زمانی موفق خواهند شد که همکاری و همیاری لازم را داشته باشند و با کارشناسان جلسههایی را برگزار کنند.»
این نویسنده و ویراستار با آسیبشناسی فعالیت قبلی در این زمینه منابع خود را ژورنالیستی خواند و به ضرورت همکاری کارشناس و نویسنده در خلق یک اثر تاکید کرد. شریفی ضروری دانست که کارشناسان تمام دانستههای خود را که البته در تناقض نباشند در اختیار هنرمندان قرار دهند.»
وی اشاره کرد که خود نویسندگان هم به این دانستههای پراکنده بسنده میکنند: «ما برای خلق محتوا باید بدانیم در کجا ایستادهایم، واقعیتها چیست و یک نهاد از ما چه میخواهد. ما خوب میدانیم که قصه دریاچه ارومیه و داستانهای اساطیری آن پایانناپذیر است اما قطعاً رویکرد فعلی ما چیز دیگری است و بحث علمی مد نظر مسئولان است لذا نباید به همین دیدارها اکتفا کرد و بایستی کارگروههایی تشکیل داد.»
کاظم اخوان دیگر نویسنده این جمع بود که استفاده از هر ابزار فرهنگی هنری را در این آگاهیبخشی ضروری دانست و از مسئولان خواست نجات دریاچه ارومیه را بخشی از یک حرکت بزرگ تلقی کنند: «آگاهی بخشی و اطلاعرسانی مسالهای ملزوماتی را میطلبد. حتی به نظر میرسد ایجاد شبکهای تلویزیونی به نام «ارومیه» بتواند راهکاری برای آگاهی بخشی باشد.»
او جلب نظر عموم مردم را ضروری عنوان کرد: «جامعه هدف ما باید عموم مردم باشند و حتی به کشورهای فارسی زبان هم فکر کنیم تا بتوانند در این امر با ما مشارکت کنند. از این طریق ما میتوانیم عمق مساله را به گوش همه برسانیم و احیای دریاچه ارومیه را امری فراملی بدانیم.»
این نویسنده از مسئولان خواست تا با برنامهریزی منسجمتری به این معضل بیندیشند: «جنبههای فرهنگی این مساله نباید در خلاء صورت بگیرد. به نظر میآید که پشتوانه قویتری نیاز است و در کنار فعالیتهای فنی ما فعالیتهایمان را برای گروههای سنی مختلف بخشبندی کنیم و دریاچه ارومیه را نقطه آغاز یک حرکت بدانیم؛ پس از آن است که انگیزههای لازم پدید میآید و نگاه گستردهتری به تالابها، زمینهای بایر و حتی مساله کویرزایی ایجاد میشود.»
اخوان ادامه داد: «فاجعه عظیمی پیش روی ماست و بایستی آن را یک مجموعه بدانیم لذا تصور میشود که به دلیل موقعیت استراتژیک دریاچهی ارومیه این نقطه بتواند آغازگر یک حرکت ملی باشد.»
در ادامه خلیل ساعی به ذکر توضیحهایی مستند و آماری درباره دریاچه ارومیه پرداخت. مصطفی خرامان نیز با اعلام آغاز گردآوری داستانهایی در این حوزه از حاضران در جلسه و سایر نویسندگان کودک و نوجوان از همگی دوستداران این طرح دعوت به همکاری کرد.
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