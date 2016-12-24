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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور - مشهد؛

بازوبند پهلوانی و ۳۰ سکه طلا به نفر برتر اهدا می‌شود

بازوبند پهلوانی و ۳۰ سکه طلا به نفر برتر اهدا می‌شود

رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در روزهای ۸ تا ۱۰ دی ماه در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در رده جوانان با نام گرامیداشت پهلوان عباس زندی و در رده بزرگسالان با نام یادواره زنده یاد پهلوان علیرضا سلیمانی برگزار می‌شود.

رقابت‌های رده نوجوانان نیز با نام یادواره زنده‌یاد سید جعفر موسوی، سرپرست فقید تیم کشتی آزاد نوجوانان نامگذاری شده است.

همچنین در روز جمعه ۱۰ دی ماه و در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور، بازوبند پهلوانی سال ۹۵ نیز بر بازوی پهلوان ایران بسته خواهد شد و ۳۰ سکه بهار آزادی به وی اهدا می شود.

ضمن اینکه به نفرات اول سایر اوزان نیز ۵ سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.

کد مطلب 3858162

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