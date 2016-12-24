به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در رده جوانان با نام گرامیداشت پهلوان عباس زندی و در رده بزرگسالان با نام یادواره زنده یاد پهلوان علیرضا سلیمانی برگزار می‌شود.

رقابت‌های رده نوجوانان نیز با نام یادواره زنده‌یاد سید جعفر موسوی، سرپرست فقید تیم کشتی آزاد نوجوانان نامگذاری شده است.

همچنین در روز جمعه ۱۰ دی ماه و در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور، بازوبند پهلوانی سال ۹۵ نیز بر بازوی پهلوان ایران بسته خواهد شد و ۳۰ سکه بهار آزادی به وی اهدا می شود.

ضمن اینکه به نفرات اول سایر اوزان نیز ۵ سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.