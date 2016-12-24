همدان با ۱۶ غرفه در نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه هماهنگی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ظهر شنبه با حضور صنایع استان و ادارات و ارگان های ذیربط در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان برگزار شد.

در این جلسه ۱۰ واحد صنعتی استان و ۷ اداره و ارگان دولتی و نیمه دولتی همدان برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گرفت.

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه با بیان جزئیات برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای صاحبان صنایع و واحدهای خدماتی است تا تولیدات و آخرین دستاوردهای خود را در معرض بازدید کنندگان قراردهند و عملکرد محیط زیستی خود را تبیین و ارائه کنند.

عادل عربی با قدردانی از استقبال واحدهای صنعتی و ادارات استان برای شرکت در این دوره نمایشگاه گفت: فعالیت های استان همدان در خصوص محیط زیست فرابخشی و قابل توجه است و باید دستاوردهای استان در این زمینه به همگان معرفی شود.

وی همچنین گفت: برای بازدید اقشار گوناگون از این نمایشگاه برنامه ریزی صورت گرفته و امیدواریم تجربه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برای استان، تجربه متفاوتی باشد.

وی در این نشست بر رعایت مدیریت سبز در غرفه آرایی واحدهای شرکت کننده نمایشگاه از همدان تاکید کرد و گفت: تمامی واحدهای صنعتی، خدماتی و ادارات استان با غرفه آرایی یکپارچه و در یک سالن نمایشگاه بین المللی حضور خواهند داشت.