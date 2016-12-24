ارائه درس«جریان شناسی رسانه» توسط مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، این روزها که خبر پیروزی مقاومت در حلب به صدر اخبار رسانه ها تبدیل شده است بیشتر می توان به نقش رسانه در شکل گیری افکار عمومی پی برد.

به دور از اغراق نخواهد بود اگر مدعی باشیم جنگ رسانه ها هنوز بعد از پیروزی نیروهای مقاومت در حلب ادامه دارد. رسانه هایی که به دو دسته حامی مقاومت و رسانه های وابسته به محور غربی-عربی تقسیم می‌شوند.

عصر حاضر، عصر رسانه است. بشر در طول حیاتش، همواره از وسیله ای برای برقراری ارتباط استفاده می کرده است، تا بتواند پیام خود را به دیگران برساند. با گسترش رسانه های جدید امروزه بشر در معرض بمباران وسیع انواع تولیدات رسانه ای قرار گرفته است. انتشار هزاران پیام رسانه ای توسط رسانه های متعدد، بی دلیل صورت نمی گیرد.

هیچ پیامی خنثی نیست و هر رسانه به دنبال اهداف خاص خود است. رسانه های جمعی در تمامی مراحل شکل گیری افکار عمومی از آغاز تا داوری های مردم نقش فعال دارند. آنها با گردآوری و انتشار اطلاعات و اخبار آگاهی های لازم را در حوزه های مختلف اجتماعی در میان مردم ایجاد می کنند و با ترفندهای رسانه‌ای به برخی مطالب و موضوعات آنها را هدفمند به مخاطب انتقال می‌دهند.

شناخت عقبه فکری رسانه ها و ترفندهای رسانه ای به ما کمک می کند تا تسلیم محض رسانه ها نشویم. درس «جریان شناسی رسانه» شروع خوبی برای این شناخت است. از این رو مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان کوشیده است با ارائه این درس ماجرای سلطه بر رسانه ها و رسانه های ابزاری برای تسلط را برای مخاطبین تشریح و تبیین کند.

این درس توسط دکتر سید احمد سادات، استاد دانشکده مطالعات دانشگاه تهران و مدیر شبکه خبری العالم در پنج جلسه با موضوعاتی همچون رسانه ابزاری برای استعمار، سلطه بر رسانه ها، تسلط صهیونیسم بر رسانه های غرب، مالکان رسانه های غربی و عربی و جریان شناسی رسانه های جهان عرب ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان یک وبسایت آموزش مجازی است که خدمات رایگان آموزشی را به صورت شبانه روزی و از طریق اینترنت ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از ۳۱۵ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در این سامانه عضو شده‌اند. کاربران با مراجعه به Ec.nahad.ir می‌توانند دروس مهارتی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را بگذرانند.