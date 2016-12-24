سرمایه گذاران شهر همدان نباید درگیر بروکراسی اداری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی ظهر شنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی برگزار شد با بیان اینکه تکریم و احترام به سرمایه‌گذار باید سرلوحه کار کارشناسان شهرداری قرار گیرد، افزود: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهر نیازمند اعتماد و فضای امن هستند و مسئولان باید این فضا را برای آنها ایجاد کنند.

تبریزی به طرح پیشنهادی یکی از سرمایه‌گذاران همدانی مبنی براحداث مرکز برندینگ خودروی ایران در همدان اشاره و عنوان کرد: سطح این طرح بسیار بالاست و در صورت اجرایی شدن شاخص خوبی برای معرفی همدان در سطح کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از نشان‌های تجاری خودرو در همدان نمایندگی ندارند، اضافه کرد: طرح پیشنهادی احداث مرکز برندینگ خودروی ایران با ایده‌های شورا و شهرداری همدان و شاخص‌های شهر سبز سازگار است و با توجه به اینکه مکان اجرای طرح در بلوار بدیع الزمان بوده بر این اساس در ارتقای سطح کیفی و کمی منطقه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

طرح مرکز خودرو بدون تشریفات زائد و مسائل دست و پاگیر مورد حمایت قرار گیرد

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه طرح مرکز خودرو باید مورد حمایت واقع شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح سرمایه‌گذاری برای استان همدان مهم است می‌تواند غرب کشور را پوشش دهد و باید بدون تشریفات زائد و مسائل دست و پاگیر مورد حمایت قرار گیرد.

محمد تبریزی اضافه کرد: نگرانی شورا در پیشبرد اجرای این طرح از آن جهت است که سرمایه‌گذار در مراجعه به شهرداری با مشکل بروکراسی اداری و بی‌توجهی کارشناسان شهرداری نسبت به این طرح روبرو شود که در راستای جلوگیری از این امر باید کارشناسان به دقت توجیه شوند.

تبریزی تأکید کرد: ایجاد بخش ویژه و مسیری امن و سریع برای سرمایه‌گذاران در شهرداری ضروری است.

وی در ادامه خطاب به سرمایه‌گذار برای احداث مرکز برندینگ خودروی ایران گفت: شورا و شهرداری در راستای توسعه شهر و رونق کسب و کار با جدیت از طرح پیشنهادی حمایت می‌کند.

در ادامه جلسه محمد هادی یونسی وقار یکی از عکاسان هنرمند همدانی به ارائه گزارشی از فعالیت خود در حوزه گردشگری و نمایشگاه عکاسی خود در عراق پرداخت که رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان در این خصوص خواستار حمایت مسئولان استان و شهر از هنرمندان بومی شد.

محمد تبریزی اظهار داشت: باید در بخش هنری اجرای پروژه‌ها از سفارش‌های هنرمندان بومی استفاده شود.

طرح احداث مرکز برندینگ خودروی ایران با شاخصه‌های شهر سبز هماهنگ است

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان نیز طرح احداث مرکز برندینگ خودروی ایران را طرحی متناسب با شاخصه‌های شهر سبز دانست و گفت: با توجه به اینکه مکان احداث طرح در نزدیکی شهرماشین و دیگر واحدهای صنعتی است می‌تواند اقبال خوبی از نظر کاربری برای همدان باشد.

حمیدرضا طبی‌مسرور اضافه کرد: با توجه به معماری خوب در صورت اجرا، طرح می‌تواند شاخص خوبی برای همدان باشد.

عضو شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه طرح مرکز خودروی ایران از پروژه‌های مفید و مهم برای شهر همدان است، گفت: سرمایه‌گذار این طرح بومی بوده و پشتکار خوبی در اجرای پروژه و حتی جذب سرمایه‌گذاران برای همدان دارند.

حجت‌الاسلام سید مجید موسوی با تأکید بر اینکه شهرداری باید به این طرح به عنوان طرح سرمایه‌گذاری نگاه کند، افزود: نباید اجازه داد کارشناسانی که اشرافیت کامل به امور سرمایه‌گذاری ندارند در رسیدگی به پرونده این پروژه باعث معطل ماندن طرح شوند.

علی رحیمی‌فر دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز اجرای این پروژه را برای همدان ارزشمند دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی برای منطقه به همراه داشته باشد.

رحیمی‌فر تأکید کرد: باید طرح هر چه سریعتر نهایی شده و کلنگ اجرای آن در همین دوره چهارم شورا زده و عملیات اجرایی آن شروع شود.

تمامی موارد در احداث مرکز برندینگ خودروی ایران رعایت شده است

شهردار همدان نیز با بیان اینکه بلوار بدیع الزمان برای تملک و احداث پروژه مذکور در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اینکه تمامی موارد در احداث مرکز برندینگ خودروی ایران رعایت شده است بر این اساس می‌تواند نشانی شاخص برای شهر همدان در غرب کشور محسوب شود.

سیدمصطفی رسولی آمادگی شهرداری برای حمایت از این طرح را اعلام کرد.

رضا غلامی‌خجسته رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به احداث مرکز همایش‌های بین‌المللی و قرآنی شهر از ظرفیت ایجاد شده در این مرکز خبر داد و گفت: تالارهای این مرکز ظرفیت برپایی ۱۵ تا ۱۶ نمایشگاه عکس و نقاشی را دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان نیز در این خصوص با اشاره به اینکه هنرمندان همدانی در حوزه‌های مختلف اجرای پروژه‌ها مغفول واقع شده‌اند، گفت: هنرمندان در اجرای پروژه‌ها جایگاه کمی دارند لذا می‌طلبد فضای حضور آنها را فراهم کرد.

