به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نورزی صبح شنبه در بازدید از گمرک بندر دیر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه گمرکات در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: در بازدیدهایی که از گمرکات نقاط مختلف استان داریم، مشکلات این گمرکات و همچنین نیازهای آنها شناسایی می‌شود و تلاش می‌کنیم که زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

مدیرکل گمرک بوشهر بیان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی حمایت از صادرکنندگان در اولویت کارهای گمرک بوده و در همین خصوص بسته تشویقی نیز برای حمایت از صادرکنندگان توسط گمرک ارائه شده است.

وی از جانمایی برای احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک دیر خبر داد و افزود: اسناد و رویه‌های گمرکی در گمرک این بندر توسط کارشناسان حوزه نظارت گمرکات استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران گمرک استان بوشهر از اسکله، محوطه، انبار قضایی گمرک دیر بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات مردم این منطقه قرار گرفتند و دستورات لازم را برای رفع آنها صادر شد.