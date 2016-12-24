عصر شعر «طلایه داران بصیرت» در تالش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش، بهرام خوشحال حماسه نهم دی را تجلی بصیرت و فداکاری مردم تربیت شده در مکتب حضرت اباعبدالله اللحسین (ع) و عاشورا دانست و گفت: این حماسه راز ماندگاری انقلاب است.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت این حماسه بزرگ اظهار کرد: انجمن های فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاداسلامی تالش به همین مناسبت برنامه های متنوع فرهنگی را در این شهرستان اجرا می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش تصریح کرد: برگزاری مراسم عصر شعر «طلایه داران بصیرت»، نمایشگاه عکس و پوستر، مسابقه فرهنگی «بار دیگر، حماسه ای دیگر»، حضور هنرمندان در مراسم نهم دی، برگزاری محافل قرآن در چهار بخش شهرستان توسط کانون های فرهنگی وهنری مساجد و.... ازجمله برنامه های در نظر گرفته شده برای گرامیداشت این حماسه بزرگ است.