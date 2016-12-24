معابر ۳۶ روستای چهارمحال و بختیاری آسفالت شد

سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری در مسیر افزایش توسعه و عمران روستاها، ارائه بهتر تسهیلات به روستائیان، تامین عادلانه امکانات از طریق پیش بینی زمین، ساماندهی نظام مالکیت اراضی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی، بالا رفتن سطح کیفیت ساخت و ساز و افزایش دسترسی روستائیان به خدمات فنی و مهندسی حرکت می کند.

وی گفت: از فعالیت های بازسازی و مسکن روستایی می توان به طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن، طرح جامع مسکن روستایی، بازسازی مسکن روستایی و طرح نظام فنی روستایی اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دولت در سال ۹۴، میزان پنج هزار تن قیر رایگان در اختیار بنیاد مسکن استان قرار داد که با این میزان قیر در ۳۶ روستا با حجم ۲۰۲ هزار و ۲۴۲ مترمربع آسفالت اجرا شد.

رئیسی افزود: در سال جاری نیز آسفالت ۴۰ روستا با میزان شش هزار تن قیر با حجم ۳۶۲ هزار و ۳۲۵ پیش بینی شده که تاکنون در ۲۰ روستا با دو هزار و ۶۰۰ تن قیر حجم، ۱۸۵ هزار مترمربع آسفالت انجام شده است.