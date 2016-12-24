مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، با تصویب ماده ۱۶ این لایحه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تعیین کردند.
در ترکیب تعریف شده، با یک اصلاح جزئیی، معاون وزیر اقتصاد نیز اضافه شده است.
براساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین میشود؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی
دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
وزیر صنعت، معدن و تجارت
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونها اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
این ماده با ۱۲۵ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
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