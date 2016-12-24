به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان استان مرکزی، پیمان حسنی در اراک اظهار داشت: این مسابقات در سطح بالایی و با حضور تمامی ملی‌پوشان این رشته از جمله برادران عالمیان از هفتم تا دهم دی ماه در سالن دوهزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسابقات آخرین رقابت پینگ‌پنگ‌بازان برتر کشور قبل از رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوده و از اهمیت بالاتری نسبت به سایر رقابت‌ها برخوردار است.

حسنی با اشاره به در پیش بودن سه رویداد مهم بین‌المللی در رشته تنیس روی میز افزود: مسابقات قهرمانی آسیا در چین، مسابقات کشورهای اسلامی در آذربایجان و مسابقات قهرمانی جهان در آلمان، سه رویداد مهم برای تنیس روی میز ایران در اوایل سال ۹۶ خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته ازسوی هیات تنیس استان مرکزی و ارتقای سطح این استان در رده‌های سنی پایه دختران و پسران بیان کرد: در سال جاری چند مسابقه ورزشی تنیس کشوری به میزبانی اراک برگزار شده و باید از تلاش‌های مسئولان ورزش و هیات تنیس استان قدردانی کنیم.

پیش‌بینی می‌شود مسابقات حرفه‌ای تنیس روی میز کشور در اراک، با حضور نزدیک به ۱۶۰ پینگ پنگ باز برتر برگزار شود.