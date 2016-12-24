واکنش مجید جلالی به صحبت صادقی و جدایی «گادوین منشا»

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی درباره احتمال جذب بازیکنان جدید در نقل و انتقالات نیم فصل گفت: ما دو، سه جابجایی داریم. سعی می کنیم تیم خود را ترمیم کنیم. تغییرات زیادی نخواهیم داشت.

وی درباره پیشنهاداتی که گفته می شود به گادوین منشا بازیکن تاثیرگذار پیکان رسیده است، گفت: ما بازیکنان تاثیرگذار را حفظ خواهیم کرد. در دور برگشت هم بازیکنان جوان را وارد بدنه تیم می کنیم که آینده درخشانی دارند. در این ۶ ماه کارم شناسایی این بازیکنان بوده است و در نیم فصل دوم از بازیکنان جوان استفاده خواهیم کرد.

سرمربی پیکان در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاهی رسما خواهان جذب بازیکنان این تیم شده است یا خیر؟ تصریح کرد: رسما چیزی نبوده است. نام هر بازیکنی مطرح شده، در حد شایعه بوده است.

جلالی درباره اینکه امیرحسین صادقی مدافع تیمش اظهار تمایل کرده بود که به استقلال برگردد، تصریح کرد: ما مصرانه می گوییم سعی می کنیم بازیکنان خود را حفظ کنیم. برایم مهم است هر بازیکن در درجه اول پیکان را دوست داشته باشد و با طیب خاطر بین ما بماند.

سرمربی پیکان درباره ارزیابی اش از شرایط نیم فصل اول لیگ برتر گفت: اگر از تعطیلی های مکرر بگذریم که اجتناب ناپذیر بود، باید بگویم خوشبختانه سایر موارد از جمله نوع و کیفیت برگزاری و مسابقات خوب بوده است.

جلالی که با رادیو تهران گفتگو می کرد، در پایان از صحبت درباره لیدرها در فوتبال خودداری کرد و گفت: راجع به این چیزها صحبت نکنیم بهتر است! اگر کارشناس باشم دوست دارم درباره مسائل فنی صحبت کنم.