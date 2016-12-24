کارگاه آموزشی تغذیه میانسالان و سالمندان در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اسماء حسن‌زاده کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در کارگاه میانسالان و سالمندان گفت: مصرف بیش از حد چربی و روغن، علاوه بر مشکلاتی که برای سیستم قلب و عروق ایجاد می کند، سبب افزایش کالری دریافتی و نهایتا بروز اضافه وزن و چاقی می گردد که هم زمینه ساز و هم تشدید کننده دیابت است.

وی ادامه داد: استفاده از اسید چرب غیر اشباع موجود در روغن های گیاهی مایع از جمله روغن کنجد و روغن زیتون به پیشگیری از دیابت نوع ۲ کمک شایانی می کند.

وی اظهار کرد: چربی‌های حاوی اسید چرب ترانس موجود در فست فودها، غذاهای سرخ شده و روغن نباتی جامد خطرناک هستند و خطر بروز بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، انواع سرطان ها و دیابت را افزایش می دهند.

این کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه فعالیت های فیزیکی مداوم باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد:فعالیت های ورزشی ایروبیک(هوازی) باشد متوسط حداقل ۵ روز در هفته و هر بار به مدت ۳۰ دقیقه یا ورزش هوازی با شدت زیاد، سه روز در هفته و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه توصیه می شود، چرا که کاهش میزان قند خون و افزایش حساسیت به انسولین از جمله اثرات مفید فعالیت های ورزشی هستند.

حسن زاده از عوامل زمینه ساز دیابت نوع ۲ به مصرف دخانیات اشاره کرده و ادامه داد: سیگار را کنار بگذارید زیرا از مهمترین مضرات سیگار ابتلا به دیابت نوع ۲ است، به صورتی که طبق تحقیقات بعمل آمده، افراد سیگاری ۵۰ درصد بیشتر از سایر افراد در خطر ابتلا به دیابت قرار دارند.

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه خاطر نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه از مهمترین راه های مصون ماندن از ابتلا به بیماری دیابت است، توصیه لازم به تمامی افراد بالای ۴۵ سال که اضافه وزن دارند این است که انجام آزمایشات قند خون را حتما انجام دهند.