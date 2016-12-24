دستگیری قاتل فراری در عملیات پلیس دلگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ احمد ثمره حسینی در بیان جزئیات این خبر گفت: ماموران انتظامی در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه سال جاری از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ از کشف جسد یک تبعه جوان بیگانه غیر مجاز ۲۰ ساله و مجروحیت یک تبعه دیگر ۲۵ ساله در محورهای فرعی شهرستان دلگان با خبر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلگان افزود: کاراگاهان پلیس پس از حضور در محل و پایش های تخصصی و تحقیقات از مجروح این حادثه، موفق به شناسایی هویت یکی از عاملان تیراندازی شدند.

وی با اشاره به اینکه فرد شناسایی شده پس از انجام قتل از محل سکونت خود به مکان نامعلومی متواری شده بود، گفت: کاراگاهان پلیس پس از اطلاع از اینکه این متهم به صورت شبانه دوباره به شهرستان دلگان برگشته و در حال حاضر در منزلی مخفی شده، محل اختفای وی را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این متهم در تحقیقات تخصصی پلیس بیان داشت که با مقتول اختلافات مالی داشته و روز حادثه در حالی که مقتول به همراه دوستش با یک دستگاه خودرو پژو در حال تردد بوده وی به همراه همدستش،آنان را با خودرو تعقیب کرد و در مکانی خلوت به سمت خودرو آنها با یک قبضه سلاح تیراندازی کرده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دلگان خاطر نشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.