به گزارش خبرنگار مهر، با صلاحدید سجاد انوشیروانی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری، نفرات عنوان‌دار و المپیکی فعلا در مرحله دوم اردوی آماده سازی حضور ندارند و ممکن است با شروع اردوی سوم به جمع اردونشینان اضافه شوند.

اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه برداری به شرح است:

۱- مجید عسگری از استان هرمزگان(دسته ۶۹ کیلوگرم)

۲- میثم زارعی از استان فارس(دسته ۶۹ کیلوگرم)

۳- رضا زارعی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)

۴- جابر بهروزی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)

۵- علی میری از استان آذربایجان غربی (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۶- علی مکوندی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۷- وحید خدادادی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۸- سید ایوب موسوی از استان خوزستان (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۹- محمد زارعی از استان فارس (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۱۰- نیما آقایی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)

۱۱- علیرضا سلیمانی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)

۱۲- محسن بهرام زاده از استان بوشهر (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

۱۳- رامین ربیعی از استان چهارمحال و بختیاری (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

۱۴- رضا روحی از استان اردبیل (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

این مرحله از اردو به مدت یک ماه و با انتخاب نفرات شاخص تا روز ۵بهمن برگزار خواهد شد.