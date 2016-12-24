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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

در غیاب نامداران المپیکی؛

۱۴ وزنه‌بردار به دومین اردوی تیم ملی دعوت شدند

۱۴ وزنه‌بردار به دومین اردوی تیم ملی دعوت شدند

مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری از فردا یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با صلاحدید سجاد انوشیروانی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری، نفرات عنوان‌دار و المپیکی فعلا در مرحله دوم اردوی آماده سازی حضور ندارند و ممکن است با شروع اردوی سوم به جمع اردونشینان اضافه شوند.

اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه برداری به شرح  است:

۱- مجید عسگری از استان هرمزگان(دسته ۶۹ کیلوگرم)

۲- میثم زارعی از استان فارس(دسته ۶۹ کیلوگرم)

۳- رضا زارعی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)

۴- جابر بهروزی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)

۵- علی میری از استان آذربایجان غربی (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۶- علی مکوندی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۷- وحید خدادادی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)

۸- سید ایوب موسوی از استان خوزستان (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۹- محمد زارعی از استان فارس (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۱۰- نیما آقایی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)

۱۱- علیرضا سلیمانی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)

۱۲- محسن بهرام زاده از استان بوشهر (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

۱۳- رامین ربیعی از استان چهارمحال و بختیاری (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

۱۴- رضا روحی از استان اردبیل (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)

این مرحله از اردو به مدت یک ماه و با انتخاب نفرات شاخص تا روز ۵بهمن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3858250

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