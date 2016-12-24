به گزارش خبرنگار مهر، با صلاحدید سجاد انوشیروانی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری، نفرات عنواندار و المپیکی فعلا در مرحله دوم اردوی آماده سازی حضور ندارند و ممکن است با شروع اردوی سوم به جمع اردونشینان اضافه شوند.
اسامی نفرات دعوت شده به مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنه برداری به شرح است:
۱- مجید عسگری از استان هرمزگان(دسته ۶۹ کیلوگرم)
۲- میثم زارعی از استان فارس(دسته ۶۹ کیلوگرم)
۳- رضا زارعی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)
۴- جابر بهروزی از استان فارس (دسته ۷۷ کیلوگرم)
۵- علی میری از استان آذربایجان غربی (دسته ۸۵ کیلوگرم)
۶- علی مکوندی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)
۷- وحید خدادادی از استان خوزستان (دسته ۸۵ کیلوگرم)
۸- سید ایوب موسوی از استان خوزستان (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۹- محمد زارعی از استان فارس (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۱۰- نیما آقایی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)
۱۱- علیرضا سلیمانی از استان گیلان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)
۱۲- محسن بهرام زاده از استان بوشهر (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)
۱۳- رامین ربیعی از استان چهارمحال و بختیاری (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)
۱۴- رضا روحی از استان اردبیل (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم)
این مرحله از اردو به مدت یک ماه و با انتخاب نفرات شاخص تا روز ۵بهمن برگزار خواهد شد.
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