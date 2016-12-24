استقرار هیات بازرسی در استانداری و شرکت کنترل ترافیک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، هیات بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه وزارت کشور) از تاریخ ۹۵/۹/۱۴ لغایت ۹۵/۱۱/۵ در میدان آرژانتین- خ آفریقا- جنب وزارت راه و شهرسازی-استانداری تهران با موضوع «بررسی عملکرد استانداری تهران» مستقر است.

همچنین هیأت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه فنی و خدماتی شهرداری) از تاریخ ۹۵/۱۰/۱لغایت ۹۵/۱۱/۲۵ در میدان فاطمی-روبروی هتل لاله پارکینگ لاله طبقه ۸ با موضوع «بررسی عملکرد شرکت کنترل ترافیک» مستقر شده است.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دو دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۹۱۸۷۷۷۰ تماس بگیرند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.