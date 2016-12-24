موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۵ آموزشکده فنی و حرفه ای

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس آموزشکده‌های فنی و حرفه ای در استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای موافقت اصولی به عمل آورد.

وی ادامه داد: در جلسه شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس آموزشکده های فنی و حرفه ای در شهرهای بانه، ایرانشهر، چابهار، آبادان، دشت آزادگان، جاسک، کنگان با صدور موافقت قطعی منوط به ایجاد فضای آموزشی مستقل، تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز و تأیید مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: همچنین شورا مقرر کرد برای ایجاد آموزشکده فنی و حرفه ای در قشم نیازسنجی لازم توسط دانشگاه صورت گرفته و طرح توجیهی آن به همراه برنامه راهبردی آموزشکده توسط دانشگاه تدوین و به دفتر گسترش ارایه شود.

وی ادامه داد: ضمنا درخصوص شهرستان گرمسار، با توجه به تعدد و تراکم مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی در استان سمنان از یک سو و نیز مفاد موضوعه طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی از سوی دیگر؛ موضوع تاسیس آموزشکده فنی و حرفه ای در شهرستان مذکور در اولویت قرار نگرفت.