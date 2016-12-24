طرح آموزش ۳۳ روزه قرآن در مدارس جزیره خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برمک صبح شنبه در جمع دانشآموزان خارگ اظهار داشت: طرح ۳۳ روزه آموزش ارتقای قرآن که یکی از طرح های وزارت آموزش وپرورش است در سال تحصیلی جاری نیز همزمان با سراسر کشور در دبستانهای منطقه خارگ ازاول آبان ماه شروع وبه مدت ۳۳ روزکاری اجرا شده است.
وی افزود: به موجب این طرح دانشآموزان در ۱۹ روز نخست اجرای این طرح، ضمن یادآوری و آموزش قواعد روخوانی، مهارت کافی در به کار بردن این قواعد در روخوانی کلمات، عبارات و آیات قرآنی به دست میآورند و در ۱۴ روز باقی مانده با تمرین کافی به توانایی روخوانی آیاتی از قرآن دست پیدا میکنند.
برمک به دانش آموزان گفت: حال که خداوند عنایت قرائت صحیح قرآن را شامل حالتان کرده است میبایست به طور کامل دستورات قرآن را سرلوحه کارهای خودتان قرار دهید و به آنان عمل کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم برنامههای متنوعی از جمله اجرای دکلمه، سرود، تواشیح و... توسط دانشآموزان انجام شد.
این جشن باشکوه با حضور رئیس، معاون پروررشی و کارشناسان اداره آموزش و پرورش، مدیر، معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در دبستان دخترانه شهید رزمجو برگزار شد.
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