بازدید هیات دانشگاهی سوئد از دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در این دیدار برگزاری دورههای مشترک و اجرای دورههای تحقیقاتی مشترک بین دانشگاههای تهران و سوئد بررسی شد.
محمدباقر قهرمانی، معاون بینالملل دانشگاه تهران در این دیدار گفت: مسایلی مانند آب، محیط زیست و آلودگی هوا در ایران نیز به صورت یک مساله ملی درآمده و دولت سرمایهگذاری بسیاری در این زمینه انجام داده است.
پتر پله شو رئیس هیات دانشگاهی سوئد نیز در این دیدار افزود: در زمینه مسایل زیست محیطی نیاز است تا ترکیبی از تمام رشتهها اعم از اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، جغرافیا و غیره با یکدیگر همکاری کنند تا بتوان به نتیجه مورد نظر دست یافت.
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