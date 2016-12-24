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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

بازدید هیات دانشگاهی سوئد از دانشگاه تهران

بازدید هیات دانشگاهی سوئد از دانشگاه تهران

هیات دانشگاهی سوئدی با هدف گسترش همکاری های علمی و آموزشی از دانشگاه تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در این دیدار برگزاری دوره‌های مشترک و اجرای دوره‌های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه‌های تهران و سوئد بررسی شد.

محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در این دیدار گفت: مسایلی مانند آب، محیط زیست و آلودگی هوا در ایران نیز به‌ صورت یک مساله ملی درآمده و دولت سرمایه‌گذاری بسیاری در این زمینه انجام داده است.

پتر پله شو رئیس هیات دانشگاهی سوئد نیز در این دیدار افزود: در زمینه مسایل زیست محیطی نیاز است تا ترکیبی از تمام رشته‌ها اعم از اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، جغرافیا و غیره با یکدیگر همکاری کنند تا بتوان به نتیجه مورد نظر دست یافت.

کد مطلب 3858278

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