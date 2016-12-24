مشکل عجیب امنیتی «دیجی کالا» در جشنواره یلدا

شیرازه نوشت: حراج و حراجی از جمله موضوعات مورد علاقه و با قدمت در خانواده های ایرانی و البته دیگر ملت های جهان است. با گسترش فضای مجازی و ظهور فروشگاههای اینترنتی در کشورمان، پای این مدل فروش های با تخفیف نیز به آنها باز شد.



اگرچه ماجرای جمعه سیاه و استفاده از آن مدل، با "بامیلو" در ایران آغاز شد، اما دیجی کالا نیز به عنوان مجموعه ای بزرگ و مشهور در میان کاربران ایرانی، ابتکار استفاده از شب یلدا را برای جشنواره حراجی خود برگزید.



دیجی کالا امسال رخداد 3 روزه ای را برای برگزاری حراج بزرگ خود از بامداد 29 آذر تا پایان اول دی ماه آغاز و اعلام کرد که امسال تلاش کرده تخفیف ‌های چشمگیرتری را برای خریداران اینترنتی فراهم کند و انتظار دارد حدود 5 میلیون نفر از این جشنواره فروش بازدید و حدود ٥٠٠ هزار کالا با قیمت‌ های مناسب به فروش برسد.



اما با شروع این حراجی بزرگ، یکی از کاربران صبحانه با ارسال تصویری، خبر از بروز مشکلی بزرگ در سامانه کاربران دیجی کالا پس از شروع این جشنواره یلدا داد و اعلام کرد که پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، به جای ورود به صفحه شخصی خود، وارد صفحه فردی دیگر شده و می تواند تمام اطلاعات و خریدهای وی را مشاهده کرده و تغییر دهد.



به گفته وی، این موضوع را از طریق درج کامنت در صفحه رسمی دیجی کالا در اینستاگرام، به اطلاع آنها رسانده است. بررسی این موضوع توسط صبحانه از طریق همین صفحه اینستاگرام آغاز و مشخص شد علاوه بر این کاربر صبحانه، تعداد دیگری از کاربران دیجی کالا نیز با چنین مشکلی مواجه شده اند.















البته دیجی کالا در اطلاعیه اینستاگرامی خود، اعلام داشته که "به دلیل استقبال بی سابقه شما عزیزان، وب سایت و اپلیکیشن دچار افت سرعت شده و همکاران در تلاشند این مشکلات را برطرف کنند"



اما کاربران این فروشگاه بزرگ اینترنتی، در کامنت های خود با تمسخر مشکل به وجود آمده، از تغییر کالاهای خریداری شده توسط دیگران (به خاطر ورود به صفحه کاربری شخصی دیگر) یا اعلام خریدهای خاص آنها به افراد فعال در اینستاگرام دیجی کالا خبر داده اند.



البته برخی دیگر نیز با لحنی اعتراض آمیز، از وجود چنین مشکل بزرگ امنیتی در این فروشگاه گلایه کرده و خواستار رفع سریع این باگ شده اند.



شاید در مقایسه با تعداد قابل توجه کاربران و یوزرهای فعال در سایت دیجی کالا، مشکل مذکور برای بخش کوچکی از این افراد ایجاد شده باشد اما همین موضوع نیز اتفاقی قابل تامل محسوب شده و نیازمند توضیحات تکمیلی و دلایل ایجاد آن توسط مسئولان فنی این فروشگاه بزرگ است.