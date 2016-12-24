به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین درس‌گفتار اندیشه و عمل با موضوع «موسی صدر و میدان نبردهای چندجانبه»، ششم دی ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.



سوسن شریعتی سخنران این درس‌گفتار است که از انستیتوی عالی مطالعات اجتماعی پاریس در رشته تاریخ فارغ‌التحصیل شده است.



«آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟»، «ققنوس عصیان»، «شریعتی از نگاه سه نسل: گفتگو با محمدتقی شریعتی، سیدغلامرضا سعیدی، سوسن شریعتی و...»، «دون‌کیشوت در شهر: مجموعه مقالات» و «آخرین تصویر: آلبوم عکس‌های علی شریعتی»، آثاری است که دومین فرزند دکتر شریعتی به تنهایی و یا با مشارکت دیگران منتشر کرده است.



سی و هفتمین درس‌گفتار اندیشه و عمل دوشنبه ششم دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به نشانی شمال میدان هفت‌تیر، کوچه شهید شریعتی، جنب مسجدالرضا، پلاک ۱۰، واحد ۲ برگزار می شود.



حضور در درس‌گفتارهای اندیشه و عمل موسسه امام موسی صدر برای همه علاقه‌مندان آزاد است.