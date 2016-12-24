اوضاع تنبور خوب نیست/ از کریمسون تا موسیقی مقامی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از آلبوم «این همانی» اثر امیرحسین تفرشیپور روز پنجشنبه دوم دی در کتابفروشی «نشر هنوز» با حضور عوامل تولید آلبوم و علاقهمندان موسیقی برگزار شد. تولید آلبوم «اینهمانی» که حاصل پژوهشهای تفرشیپور در ریشههای مشترک مقامات تنبور کردستان و موسیقی اورامانات است حدود ۳ سال زمان برده است. امیرحسین تفرشیپور که فارس زبان است به خوبی زبان کوردی را فراگرفته و جدای از تنبور نوازی به زبانها کوردی کرمانشاهی، سورانی و هورامی آواز میخواند.
این موسیقی غریب است
سامر حبیبی نوازنده کمانچه آلبوم در ابتدای این مراسم گفت: من ۱۵ سال است که امیرحسین تفرشیپور را میشناسم. اولین بار که تمهایش را برایم نواخت حس کردم که این موسیقی غریب است. وی به واسطه شغل پزشکی مدت زیادی در غرب ایران زندگی کرده و زبان کوردی و موسیقی اورامانات را فرا گرفته است. نگاهی که او به موسیقی کهن داشت من را مجاب به این همکاری کرد و همه ما سه سال سختی را تحمل کردیم.
علی رحیمی نوازنده سازهای ضربی آلبوم ضمن انتقاد از روند تولید این آلبوم موسیقایی گفت: خوشحالم که در این آلبوم و در کنار این افراد حضور داشتم و امیدوارم روند تولید چنین آلبومهایی البته نه در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا کند . البته من در ابتدا فکر میکردم که نگاه امیرحسین به موسیقی منطقه اورامانات بسیار قدیمی و سنتی است اما از زمانی که کار شروع شد با ایدههایش من را غافلگیر میکرد. حتی گاهی از خودم سوال میکردم که واقعاً اینها ایده های امیرحسین است ؟
ملاقات دکترها در دفتر آقای محقق
محمد نجیب حسینی از محققان و شمشال نوازان موسیقی اورامانات که در تولید آلبوم «این همانی» کنار تفرشی پور بوده از خاطره اولین دیدارش با تفرشیپور سخن گفت و توضیح داد: حدود ۳۰ سال است که به عنوان کارشناس مسائل فولکلوریک اورامان کار میکنم. ۷ سال پیش بود که دکتر سلیمی و دکتر تفرشی پور در دفتر کارم دو نفر به دیدنم آمدند. آنها شنیده بودند که من روی ساز اورامان یعنی شمشال تحقیق کردهام. به هر صورت در رابطه با کاری که امیرحسین قصد انجامش را داشت خوشبین نبودم و به وی گفتم که دانشجوها و محققان این زبان هم قادر به این کار نیستند اما او از پس چنین کاری برآمد. واقعا جای شگفتی دارد که یک فارسی زبان به این خوبی زبان و موسیقی کردی را بیاموزد و اجرا کند.
آلبوم «اینهمانی» حاصل عشق است
امیر بهاری روز نامه نگار و مدیر هنری پروژه «این همانی» نیز با تقدیر از مقام هنری تفرشی پور بیان کرد: یکی از مسائلی که همیشه دغدغهام بوده و با همکارانم مطرح کردم رابطهای است که یک روزنامه نگار یا منتقد با هنرمند برقرار میکند. این نزدیک شدن یا دوستی در بهترین حالت قضاوت ما نسبت با آثارشان را تغییر میدهد. اما دوستی من و امیرحسین به مدتها پیش از تولید این آلبوم بازمیگردد. او از کینگ کریمسون و دریم تیاتر و موسیقی جَز گرفته تا موسیقی مقامی کردستان گوش میدهد اما همیشه نگران مقامات تبنور بوده و هست. هر هنرمند یک محقق کوچک است و باید هم باشد اما امیرحسین فراتر از کارش تحقیق میکند و از موسیقی بیشتر نواحی ایران آگاهی دارد ولی کردستان و اورمانات برای او دغدغهای همیشگی است. چندی پیش از استاد احمد پژمان شنیدم که درباره نوآوری میگفت که «در نوآوری افراط نکنید، کمی نوآوری کافی است» و من مفتخرم که در این آلبوم کمی نوآوری شده است. در آخر اینکه آلبوم «اینهمانی» حاصل عشق است و برای تمام دست اندرکارانش موسیقی و تنها موسیقی مهمترین دلیل حضور در این آلبوم است.
هیچ وقت نمیخواستم آلبوم منتشر کنم
امیرحسین تفرشیپور آهنگساز آلبوم «این همانی» نیز از آشنایی با موسیقی کردی و ساز تنبور توضیح داد: من هیچ وقت نمیخواستم آلبوم منتشر کنم. در بچگی سنتور زدم و بعد هم خدمت استاد ذوالفنون و مسعود شعاری، سهتار یاد گرفتم. دوست عزیزم سهیل نفیسی به من گفت که دوتار و تنبور بنوازم و من سعی کردم هر دو این سازها را یاد بگیرم اما تنبور من را با خود کشاند. و به لطف استاد ابراهیم سپهری توانستم به گنجینه تنبور که همان استاد علی اکبر مرادی است، دست پیدا کنم. به هر حال پس از آن همیشه پیشنهاداتی برای انتشار آلبوم بود ، نادر طبسیان یا دوست غایبم پویا محمودی به من این پیشنهاد را داد و به واسطه نجیب حسینی عزیزم و حضورم در گهواره و اورامان بسیار آموختم.
وی ادامه داد: متاسفانه اوضاع تنبور در پایتخت خوب نیست. درست آموزش داده نمیشود و توجه بیش از حد به اجراهای عامه پسند تنبور در حال اسیب زدن به این ساز است. گروهی که در این آلبوم با من کار کردند هر کدامشان بسیار زحمت کشیدند. ضمن اینکه بخشهای ساز هارپ این رپرتوار بسیار سخت بود و بهاره حق پناه با هوش استعدادش از پس این کار سخب برآمد. سامر حبیبی که خیلی سریع با کار ارتباط گرفت. علی رحیمی هم که قطعا جزو ۳ ضربی نواز برتر ایران است و نجیب حسینی که همیشه از بات موسیقی و ادبیات کردی کنار من بوده و همینطور امیر بهاری که در طول این سالها در تعامل بودیم.
آلبوم «این همانی» به همت نشر و پخش جوان و تهیه کنندگی امیرحسین تفرشیپور وارد بازار موسیقی شده است.
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