به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی دیشب بعد از نماز مغرب و عشا در سلسله نشست‌های مذهبی که به مناسبت ورود حضرت معصومه(س) به قم در مسجد چهارده معصوم قم برگزار شد، با بیان اینکه جامعه ایران در تاریخ اسلامی جایگاه مشخصی دارد، اظهار کرد: بر اساس تفاسیر اهل سنت و شیعه پنج آیه از قرآن کریم به این جامعه اختصاص داده شده است.

وی از «مومنان» به عنوان یک واژه ویژه قرآن کریم نام برد و تصریح کرد: این واژه برای همه اهل ایمان استفاده نمی‌شود بلکه فقط برای افرادی است که در برابر ائمه اطهار(ع) و دستورات ولایت خاضع و سرسپرده هستند و بدون هیچ پرسشی وظایف خود را انجام می‌دهند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با تاکید بر اینکه قوم مذکور در برابر کافران مقاوم هستند، اظهار کرد: شعارهای مرگ بر آمریکا و انگلیس گویاست اما کار آسانی نیست و علت کوبندگی این شعارها در اعتراض‌های مستمر رؤسای آمریکایی به خوبی قابل مشاهده است چراکه این اعلام انزجار در کشورهای دیگر وجود ندارد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه هیچ کشوری جرات دستگیری سربازان آمریکایی را ندارد، عنوان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی توانسته به این میزان از اقتدار برسد؛ اینکه آنها از رئیس جمهور ایران درخواست ملاقات می‌کنند اما به او جواب رد داده می‌شود نشان از قدرتی است که از صلابت و ایستادگی مردم گرفته شده است.

این استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه یادآور شد:‌ جامعه ایران از جهاد خسته نمی‌شوند همانطور که هشت سال در دفاع مقدس جنگید اما اکنون نیز در دفاع از حرم اهل بیت(ع) جان و مال خود را فدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه جهاد یک روحیه عمومی در ایران اسلامی است، مطرح کرد: این قوم از جوسازی‌ها و ملامت‌های دشمنان خم به ابرو نمی‌آورد به همین علت رسانه‌های جمعی در فضاهای حقیقی و مجازی که با استفاده ابزارهای تاثیرگذاری هستند کاربردی به دنبال ندارد هرچند سرمایه‌هایی که در این راستا هزینه می‌شود در طول تاریخ جنگ‌های مختلف نرم و سخت قابل مشاهده نبوده است.

آیت‌الله اراکی با بیان اینکه بر اساس فرمایشات رسول اکرم(ص) قوم سلمان فارسی تحولات بسیاری را رقم می‌زنند، عنوان کرد:‌ بر اساس آیات قرآنی و روایات دینی اگر هر قومی به رسالت‌های خود عمل نکرده و آماده جهاد نبوده قوم سلمان فارسی برای انجام رسالت‌ها و جهاد خواهند آمد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خسته نشدن از جهاد در راه خداوند متعال را یکی از ویژگی‌های جامعه ایران برشمرد و گفت: نقش ایرانی‌ها در بازگشت و احیای تمدن اسلامی باید توسط پژوهشگران و نویسندگان مورد بررسی و اطلاعات در قالب کتاب جامعی جمع‌آوری شود.

وی حضور حضرت معصومه(س) در قم را عامل اصلی پیشرفت علمی و دینی این شهر دانست و مطرح کرد: قم بعد از ورود حضرت معصومه(س) حیات علمی خود را آغاز کرد و در طول تاریخ پایگاه علم و دانش بودن قم قطع نشده است هر چند با انقلاب اسلامی انفجار فرهنگی در این شهر رخ داده که قم را به مرکز علمی جهان تبدیل کرده است.

با تاکید بر اینکه مردم قم باید قدردان این شهر باشند، اضافه کرد: روحانیون و فضلا باید جایگاه این شهر را برای مردم تشریح کنند چراکه تحقق تمدن اسلامی به واسطه قم رقم زده می‌شود.