درآمد ۱ میلیارد ریالی مددجویان بافنده آبدانان

علی جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در این مدت بیش از ۵۰ تخته با متراژ بیش از ۱۵۰ متر توسط مددجویان بافنده این شهرستان تولید و جهت فروش به مرکز بازرگانی این نهاد ارسال شده است.

وی یکی از زمینه های اشتغال زایی مددجویان این شهرستان را فرش بافی عنوان کرد و گفت: فرش بافی بخاطر پیشینه بسیار دوری که در بین مردم استان ایلام دارد در سالهای اخیر به عنوان یک شغل پایدار مورد توجه خانواده های مددجوی در شهرستان آبدانان قرار گرفته است.

مدیر کمیته امداد شهرستان آبدانان به خدمات این نهاد به مددجویان کارآفرین از جمله بافندگان فرش اشاره کرد و گفت: هم اکنون همه کارآفرینان این شهرستان از مزایای بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه درمانی و بازنشستگی بهره مند هستند.

وی همچنین باارائه گزارشی از فعالیت های اشتغال زایی این نهاد در سال جاری گفت: گفت: تعداد بیش از ۹۰ طرح اشتغال زایی در زمینه های گوناگون از ابتدای امسال تاکنون برای مددجویان مورد حمایت کمیته امداد شهرستان آبدانان در استان ایلام راه اندازی شده است.

جاسمی تصریح کرد: برای اجرای این تعداد طرح اشتغال زایی که بر اساس طرح های مورد تقاضای مددجویان بوده بیش از ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به این مددجویان کار آفرین پرداخت شده است.