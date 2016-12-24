پلیس به دنبال شناسایی آدم ربایان است/آرامش بر مدارس حاکم است

غلامرضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ربوده شدن دانش آموزی در شهرستان میناب، بیان داشت: ربوده شدن دانش آموز مینابی در زمان بدو ورود به مدرسه نبوده و در مسیر راه به مدرسه بوده است.

وی تاکید کرد: بلافاصله پس از این حادثه که صبح امروز در مسیر مدرسه اتفاق افتاد، پلیس آگاهی با همکاری آموزش و پرورش شناسایی عاملان وانگیزه های احتمالی را در دستورکار قرار داد.

به گفته سالاری، آموزش و پرورش شهرستان میناب به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع، از لحظه وقوع، با هماهنگی پلیس و سایر نهادهای ذیربط، پیگر موضوع است.