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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

مدیر آموزش و پرورش میناب خبر داد:

پلیس به دنبال شناسایی آدم ربایان است/آرامش بر مدارس حاکم است

پلیس به دنبال شناسایی آدم ربایان است/آرامش بر مدارس حاکم است

میناب - مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب گفت: حادثه آدم ربایی و ربوده شدن دانش آموز دبستان محله باغملک در مسیر بوده و ارتباطی با فضای مدرسه نداشته است.

غلامرضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ربوده شدن دانش آموزی در شهرستان میناب، بیان داشت: ربوده شدن دانش آموز مینابی در زمان بدو ورود به مدرسه نبوده و در مسیر راه به مدرسه بوده است.

وی تاکید کرد: بلافاصله پس از این حادثه که صبح امروز در مسیر مدرسه اتفاق افتاد، پلیس آگاهی با همکاری آموزش و پرورش شناسایی عاملان وانگیزه های احتمالی را در دستورکار قرار داد.

به گفته سالاری، آموزش و پرورش شهرستان میناب به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع، از لحظه وقوع، با هماهنگی پلیس و سایر نهادهای ذیربط، پیگر موضوع است.

کد مطلب 3858320

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