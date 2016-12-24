توزیع کتاب «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» بین سوادآموزان درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان یوسفی امروز شنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت آغاز هفته سوادآموزی و تشریح برنامه های این هفته در سنندج برگزارشد، گفت: هر سال در این ایام کتابی با عنوان شعار سال چاپ و در بین سوادآموزان توزیع می شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته کتابی با عنوان همدلی و همزبانی منتشرو بین سوادآموزان توزیع شد و سپس مسابقه ای هم در این رابطه برگزار شد که ۴۰ نفر در سطح استان و دو نفر در سطح کشوری برگزیده شدند.

وی اظهارداشت: امسال هم کتابی با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل بین ۸ هزار و ۷۰۰ نفر از سوادآموزان دوره تحکیم وانتقال استان توزیع می شود و مسابقه مربوط به این کتاب هم در دهه مبارک فجر برگزار می شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: دیدار با مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، امام جمعه از دیگر برنامه های ما در این هفته است.

یوسفی افزود: تجلیل از چهره های موفق سوادآموزی، برگزاری گردهمایی استانی با حضور و تجلیل از مدیرانی که بیشترین همکاری را برای توسعه سوادآموزی در استان داشتند، غبارروبی مزارشهدا، تجلیل از پیشکسوتان سوادآموزی و بیان عملکرد و فعالیت های سوادآموزی از طریق تریبون نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته سوادآموزی دراستان است.

وی به روزشمار این هفته اشاره کرد و اظهارداشت: ۴ دی ماه نخستین روز از هفته سوادآموزی با عنوان سوادآموزی و رسانه، دومین روز سوادآموزی و اقتصاد مقاومتی، سومین روز، سوادآموزی و مسئولین، چهارمین روز سوادآموزی و تجدید میثاق با آرمان های امام ورهبری، پنجمین روز سوادآموزی و مشارکت های بین بخشی، ششمین روز سوادآموزی و نکوداشت یادشهدا و آخرین روز هم با عنوان سوادآموزی و ترویج فرهنگ نماز وانتظار نامگذاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در حوزه سوادآموزی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته کردستان به عنوان پنج استان کشور در زمینه اجرای آزمایشی آموزش رایانه ICDL انتخاب شد که ۱۰۰ نفر از سوادآموزان ناحیه یک سنندج در قالب ۱۰ کلاس تحت این آموزش قرار گرفتند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش کردستان اضافه کرد: خوشبختانه استقبال سوادآموزان بسیار چشمگیر بود و تمامی آنها قبول و موفق به کسب گواهینامه بین المللی در این راستا شدند و همین امر موجب شد استان ما در سطح کشور رتبه نخست اجرای این طرح را کسب کند.

یوسفی عنوان کرد: امسال تعداد استان های برگزارکننده طرح مذکور به ۱۰ استان افزایش یافت و سهمیه کردستان هم از ۱۰۰ نفر به ۲۰۰ نفر و تعداد کلاس ها هم به ۲۰ کلاس ارتقا پیدا کرد.