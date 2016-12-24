به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیخانی ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی حماسه ۹ دی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حماسه ۹ دی از مظلوم ترین وقایع دهه اخیر در کشور بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در تمام سخنرانی ها و دیدار با مسئولین و گروه های مختلف بر فتنه سال ۸۸ تاکید دارند و تاکید دارند که جریان فتنه ۸۸ نباید فراموش شود.

مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان گفت: بلند ترین فریاد ولایت فقیه در فتنه سال ۸۸ بود و همه مردم در این روز با حمایت از رهبری فتنه های دشمنان را خنثی کردند.

مهدیخانی با بیان اینکه حماسه ۹ دی، دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی مردم ایران را نشان داد، تاکید کرد: باید فتنه سال ۸۸ به خوبی در جامعه آشکار سازی شود و جوانان بدانند که استکبار دشمن واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است و همیشه باید بصیرت خود را تقویت کرد.

وی افزود: باید برنامه های بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان به خوبی و با مدیریت درست برگزار شود و برنامه ها جنبه مردمی داشته باشد.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان زنجان یاد آورشد: ۹ دی ماندگار ترین روز در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که در این روز همه به فرمان رهبری لبیک گفتند وپشت سر رهبری توطئه های دشمن را نابود کردند.

مهدیخانی گفت: برنامه های گرامیداشت ۹ دی باید بهتر از سالهای گذشته برگزار شود و هرگز این روز مهم فراموش نشود.