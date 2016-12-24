به گزارش خبرگزاری مهر، تصویرسازی‌های کتاب‌های تألیفی در ارتباط با موضوعات محیط زیستی و مهارت‌های زندگی است و با تلاش و همت انتشارات فنی ایران برای کودکان و نوجوانان تألیف و تصویرسازی شده‌اند. در این مراسم که با حضور نویسندگان و تصویرسازان برگزار شد سیدرضا کروبی مدیرعامل انتشارات فنی ایران و بهرام کلهرنیا مدیر هنری این پروژه به سخنرانی پرداختند.

سیدرضا کروبی با اشاره به تلاش انتشارات فنی ایران از سال ۱۳۷۴ در زمینه چاپ کتاب‌های سبز با موضوع های محیط زیستی و با هدف نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست گفت: در ابتدا این تلاش‌ها با شکست مواجه شد اما ما ناامید نشدیم و توانستیم برگزیده نخستین جشنواره‌ی کتاب سال محیط زیست شویم. و امروز توانستیم حدود ۲۰۰ اثر تألیفی در قالب شعر و داستان با موضوع و مفاهیم محیط زیستی و مهارت‌های زندگی در رده سنی ب و ج چاپ کنیم.

وی در ارتباط با پروژه ۱۳۸ تصویرگری، به تلاش گروهی سه ساله کارشناسان علمی، تصویرگران، ‌نویسندگان و شاعران اشاره کرد و افزود: مفاهیم زیست‌محیطی و مهارت‌های زندگی برای کودکان و نوجوانان جذاب نیست اما ما تلاش کردیم مفاهیم را در قالب داستان‌های جذاب به همراه تصاویر زیبا برای آن‌ها بیان کنیم، ‌این کار بسیار سخت بود و برای این امر تلاش گسترده‌ای صورت گرفت. درواقع ما باید فضایی ایجاد می‌کردیم تا نویسنده، تصویرگر و کارشناس علمی دور یک میز بنشینند و گفت‌وگو کنند. با تلاش و همکاری بهرام کلهرنیا، ‌مدیر هنری، فریدون عموزاده خلیلی، مدیر واحد تألیف، فریبا همتیان، کارشناس علمی، و نویسندگان و شاعران و تصویرگران جوان و خلاق این پروژه توانستیم این کار را به نتیجه برسانیم.

تالیف و نشر موضوعات محیط زیستی اراده‌ای بزرگ می‌طلبد

در ادامه مراسم بهرام کلهرنیا مدیر هنری پروژه ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت انتشارات فنی ایران برای تألیف و چاپ این کتاب‌ها گفت: در غیاب اراده ملی برای پاسخگویی به بعضی از پرسش‌ها، این انتشارات با ابزار نشر کار و کوششی را انجام دادند، برای اینکه تهی‌ها چاله‌ها و چیزهایی را که در زندگی اجتماعی امروز ما گم شده‌اند را جبران کنیم و ظرفیت‌های انسانی خود بشناسیم، توسعه دهیم، ‌یاد بگیریم و یاد بدهیم. کتاب‌های نردبان با تبدیل کردن موضوعات محیط زیستی و مهارت‌های زندگی به شعر یا داستان به تولید کتاب‌هایی پرداخت که اراده‌ای بزرگ‌تر می‌طلبد، اراده‌ای که باید نزد مدیریت اجتماعی فرهنگی و سازمان‌های مرجع باشد و مسئولیت آن را بپذیرند.

وی خاطر نشان کرد: محیط زیست کارهای گم شده فراوانی دارد. محیط زیست تنها حمایت از یک حیوان نایاب نیست، باید آموزش اجتماعی هدف اصلی باشد. همچنین درباره مهارت‌های زندگی، چگونگی استفاده از منابع طبیعی، صرفه‌جویی توسط کودکان و گم‌شده‌های زیاد دیگر. انتشارات فنی ایران این موضوعات را به شعر یا داستان و سپس تصویرهایی برای کودکان تبدیل کرد.

کلهرنیا در ادامه سخنان خود از تصویرگران جوان و خلاق تشکر کرد که کوشیدند برای مفاهیم محیط زیستی تصویرهایی خلاقانه بافرینند. تصاویری که حاوی پیام های انسانی است.

در ادامه از ۵ تصویرگر برتر پروژه تقدیر و تشکر به عمل آمد. پگاه رخشا، زهرا محمدنژاد، محبوبه یزدانی، طراوت جلالی فراهانی و مجید فخار زواره توسط هیأت داورانی متشکل از بهرام کلهرنیا، کیانوش غریب‌پور، مانلی

منوچهری، کمال طباطبایی و پژمان رحیمی‌زاده از بین ۳۸ تصویرگر پروژه برگزیده شدند و لوح تقدیر دریافت کردند.

در پایان مراسم نیز انتشارات فنی ایران از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ استاد کلهرنیا در به ثمر نشاندن پروژه تقدیر و تشکر به عمل آورد.

آیین رونمایی تصویرسازی‌های ۱۳۸ کتاب تالیفی نردبان روز جمعه سوم دی‌ماه با حضور نویسندگان و تصویرگران جوان در خانه هنرمندان ایران توسط انتشارات فنی ایران برگزار شد و این نمایشگاه تا ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت.