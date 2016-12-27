معادله فهرست بازیکنان مازاد استقلال پیچیده تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشستی که سرمربی استقلال با مدیرعامل این باشگاه داشت از سوی سیدرضا افتخاری اعلام شد که فهرست بازیکنان مازاد تیم بعد از بررسی از سوی کادر فنی روز دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.

این درحالی است که براساس برنامه اعلام شده دور جدید تمرینات استقلال از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. حالا پرسش این است که آیا بازیکنانی که از فهرست کنار گذاشته خواهند شد و به طور غیررسمی اسامی شان هم اعلام شده در تمرینات شرکت خواهند کرد؟

آیا سیدمهدی رحمتی که با محمد خرمگاه مشکل و اختلاف نظر دارد روز پنجشنبه و قبل از اعلام لیست مازاد در تمرین حاضر می شود و با این مربی دیدار خواهد کرد؟

به نظر می رسد منصوریان دست به یک اقدام حرفه ای زده و ابتدا مکاتبه با بازیکنان مورد نظرش را شروع کرده و منتظر پاسخ آنهاست تا پس از مشخص شدن جواب این بازیکنان مردان مازادش را معرفی کند. در صورتی که پاسخ بازیکنان مد نظر منفی باشد سرمربی آبی ترجیح می دهد بازیکنان خودش را حفظ کند.