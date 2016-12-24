بسیاری از عکس ها قابلیت نگهداری در موزه را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید عباس میرهاشمی دبیر پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان»، مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران و امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اهدای ۲ لوح از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و انجمن عکاسان ایران و هدیه نقدی و تندیس پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» از اکبر عالمی، سیمون آیوازیان، فخرالدین فخرالدینی، محسن شاندیز، محمد صیاد، کامران عدل، مسعود معصومی، منوچهر یگانه دوست، علی قلمسیاه و فرهود حقی تجلیل شد.

سید عباس میرهاشمی دبیر پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» در این مراسم گفت: پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» بر پایه دوره های گذشته فرصتی شد برای با هم بودن و تشکل منسجم انجمن عکاسان به دلیل استمرار و انتقال تجربه ها در این دوره همایش گام هایی را به جلو برداشت.

میرهاشمی با اشاره به همکاری و مشارکت انجمن ها و تشکل های تخصصی عکاسی در پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» افزود: در این همایش انجمن های عکاسان تبیلغاتی و صنعتی ایران، عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، عکاسان سینمای ایران، عکاسان خانه تئاتر، انجمن عکاسی میراث فرهنگی، انجمن عکاسان نگاه و خانه عکاسان ایران و انجمن عکاسان ایران همایش را برگزار کردند که امیدواریم تاثیر این همایش به جامعه وارد شود.

میرهاشمی با اشاره به بخش جنبی پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» گفت: برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان عکاسی دانشکده خبر در گالری «مریم» از برنامه های جنبی همایش بود که امیدواریم در دوره های آینده ورود جدی تر بخش های علمی و دانشگاهی را در همایش داشته باشیم. در فرهنگسرای ارسباران نمایشگاهی از منتخب آثار دوره های پیشین همایش «۱۰ روز با عکاسان» و نمایشگاه انجمن عکاسان استان مرکزی برگزار شد که این برنامه در راستای توجه به عکاسان استان هاست و در دروه های آینده فرصت های بیشتری برای نمایش آثار عکاسان استان ها فراهم خواهد شد. نمایشگاه عکس های قاجار و پهلوی و دوربین ها و کتاب های قدیمی عکاسی از مجموعه افشین شاهرودی در موزه عکسخانه شهر نیز در بخش جنبی همایش برگزار شد.

دبیر پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» افزود: نکوداشت ۱۰ عکاس تاثیرگذار کشور نیز از برنامه های پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» است که با همکاری سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران برگزار شده است و امیدواریم این نکوداشت پایه ای برای بزرگداشت شایسته آنها با انتشار آثار و کتاب های این عکاسان باشد تا بتوانیم سرمشق هایی را برای جوانان ارائه کنیم.

ما فقر استاد نداریم، فخر استاد داریم

مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در این مراسم گفت: انجمن عکاسان ایران در سال های فعالیت خود به استادان و عکاسانی که در جامعه عکاسی تاثیرگذار و پیشگام بوده اند، نگاره ویژه ای داشته است و دارد. عکاسانی که با تالیف، ترجمه، تدریس و پایه گذاری رشته عکاسی در دانشگاه های کشور تاثیرگذار بوده اند و هستند. استادان عکاسی بسیاری داریم و ما به دلیل تعدد برنامه ها و امکانات امروز از ۱۰ عکاس تاثیرگذار و پیشگام تجلیل می شود. ما فقر استاد نداریم، فخر استاد داریم، استادانی مانند نصرالله کسراییان، احمد عالی، یحیی دهقان پور، علی کاوه، اسماعیل عباسی، محمد اسلامی راد، رضا نوربختیار و افشین بختیار هر کدام بر عکاسی معاصر تاثیر گذاشته اند و امیدواریم در دوره های بعدی همایش «۱۰ روز با عکاسان» از این استادان استفاده کنیم و تاثیر آنها را در جامعه بیان کنیم.

زنده روح کرمانی افزود: برای نکوداشت ۱۰ عکاس کشور نمایشگاهی از آثار آنها با ۵۹ عکس نیز برگزار شد که مایه فخر ما است و بسیاری از این عکس ها قابلیت جمع آوری و نگهداری در موزه ها را دارند.

رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با اشاره به هر یک از این عکاسان گفت: اکبر عالمی در پایه گذاری رشته عکاسی در دانشگاه نقش موثری داشته است، علی قلم سیاه استاد همیشه مهربان است که همیشه درس می دهد، سیمون آیوازیان سال ها عکاسی معماری را در دانشگاه درس می دهد، فرهود حقی تجربه های عکاسی مستند اجتماعی خود را در عکاسی صنعتی به کار گرفت و مسعود معصومی یک عمر، خود را وقف عکاسی تبلیغاتی مدرن کرد. کامران عدل مدرن نگاه می کند و می بیند و دوربین عکاسی ۱۳۵ و قطع کوچک را به عکاسی خبری ایران وارد کرد. محسن شاندیز از ابتدای جنگ حضور داشت و هوشمندانه عکاسی کرد و محمد صیاد نیز سال ها رخدادها و جنگ را عکاسی کرده است و اگر امروز به عکاسی خبری اهمیت داده می شود مرهون خدمات عکاسانی مانند محسن شاندیز و محمد صیاد است. عکس های منوچهر یگانه دوست بخشی از مکه و حج را به ما نشان داده است که همه اینها از مهمترین عکس های معاصر است و فخرالدین فخرالدینی با عکس های پرتره دل جوانی دارد.

هنر عکاسی کم دیده شده است

محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نکوداشت ۱۰ عکاس کشور گفت: همه گونه های هنر قابل احترام و ارج گذاری هستند، فرهنگ ما با هنر ماندگار شده و هنرها آمده اند تا هویت، تاریخ و فرهنگ یک کشور را به نسل بعدی منتقل کنند و انتقال فرهنگ به نسل بعدی با هنر محقق می شود.

صلاحی افزود: هنر عکاسی کم دیده شده چون زیاد بوده است. امروز با تحول تکنولوژی و وجود شبکه های اجتماعی همه مردم عکاس شده اند اما در کنار آن عکاسان حرفه ای رخدادها و اتفاقات را ثبت کرده اند. حماسه های یک ملت را در عکس بیشتر می توان ماندگار کرد و سینما و تلویزیون هم می باید از عکس سیراب شوند. عکس و تصویر تاریخ است و عکاسان لحظه ها و رخدادهایی را برای ماندگاری ثبت کردند.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با قدردانی از عکاسان پیشگام و پیشکسوت با اشاره به تعامل و همکاری با انجمن عکاسان ایران گفت: امیدواریم در آینده برنامه های مشترک بیشتری را با انجمن عکاسان ایران و تشکل های غیردولتی داشته باشیم.

همچنین در این مراسم توسط مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران و سیدعباس میرهاشمی دبیر پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» با اهدای لوح همایش از محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد دکامئی رییس موزه امام علی (ع)، امیر هوشنگ للهی مدیر موزه عکسخانه شهر، زنجانپور، مدیر گالری فرهنگسرای ارسباران، لیلا زندی مدیر گالری موزه عکسخانه شهر و آریان فر مدیر گالری مریم قدردانی شد.

در این مراسم سید عباس عظیمی رییس موسسه هنرمندان پیشکسوت و جمعی از هنرمندان عضو موسسه نیز حضور داشتند و علیرضا کریمی صارمی که اجرای برنامه را بر عهده داشت یاد بهمن جلالی، کاوه گلستان و هادی شفاییه را گرامی داشت.

در پایان این مراسم مسئولان، عکاسان و حاضران از نمایشگاه آثار این عکاسان در موزه امام علی (ع) دیدن کردند.