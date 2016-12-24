کارگاه آموزشی «ترجمه هم زمان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی ترجمه همزمان، از فارسی به عربی و بالعکس، به زودی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

مدرس این کارگاه صالح زمانی جعفری خواهد بود و در آن شیوه ها و الگوهای کاربردی با هدف ارتقای مهارت عملی در حوزه ترجمه همزمان آموزش داده خواهد شد. دانشجویان، مترجمان و اصحاب رسانه از جمله مخاطبان اصلی این کارگاه هستند. این دوره در ۵ جلسه ۲ ساعته و بازه زمانی ۵ روز برگزار می شود. زمان برگزاری آن هم روزهای شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ خواهد بود.

کارگاه آموزشی ترجمه همزمان از روز ۹ بهمن خواهد بود. در پایان این دوره، به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده می شود که ارزش علمی و اداری دارد و قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این دوره آموزشی، به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی اینترنتی www.ihcs.ac.ir مراجعه کنند.