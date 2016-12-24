«کمیسیون مشترک برجام» ۲۱ دی ماه در وین تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، کمیسیون مشترک برجام متشکل از کشورهای ایران و ١+٥ و نماینده عالی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده، روز ۲۱ دی ماه (ده ژانویه) در وین تشکیل جلسه خواهد داد.

این جلسه به منظور بررسی مسائل مطروحه در نامه مورخ ١٦ دسامبر وزیر امور خارجه کشورمان به فدریکا موگرینی در پی تمدید قانون آیسا توسط کنگره آمریکا تشکیل می شود.

گفتنی است پیش از جلسه کمیسیون مشترک، جلسه گروه کاری تحریم ها در سطح کارشناسان تشکیل و گزارش آن به کمیسیون ارائه خواهد شد.