توسعه زیرساخت های گمرک مهران نیازمند توجه شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز شنبه در نشست توسعه مبادلات مرزی اظهار کرد: هم اکنون شهرداری مهران از کامیون حامل کالا در این شهر عوارض اخذ می کند ولی به نسبت این عوارض خدمات چندانی ارائه نمی شود.

وی افزود: عبور کامیون های حامل بار از خیابان های شهر و گمرک مهران صدماتی را به زیرساخت های به ویژه جاده های ارتباطی وارد می کند که انتظار است شهرداری در قبال اخذ عوارض توجه بیشتری به توسعه زیرساخت های گمرک داشته باشد.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: اعمال برخی تعرفه ها در مرز مهران از سوی مقامات عراقی مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان و بویژه صادر کنندگان ایجاد کرده که امیدواریم با ارتباط مستمر با مقامات عراقی بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.

عسگری تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در این مرز بین المللی اجرایی نشدن صدور گواهی کالا از مبدا است، چراکه صدور این گواهی نشان دهنده شناسنامه کالا بوده فرآیند صادرات را تسهیل می کند.

وی اضافه کرد: روند صادرات در مرز مهران با وجود برخی سختگیری ها از سوی مسئولان عراقی روند رو به رشدی را نشان می دهد و امیدواریم تا پایان امسال به مرز صادرات دو میلیارد دلاری دست پیدا کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: وحدت رویه و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در رفع مشکلات تجار و سرعت بخشی به امور بسیار تعیین کننده است.