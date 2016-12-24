  1. استانها
  2. ایلام
۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

معاون استاندار ایلام:

توسعه زیرساخت های گمرک مهران نیازمند توجه شهرداری است

توسعه زیرساخت های گمرک مهران نیازمند توجه شهرداری است

ایلام-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام از مجموعه شهرداری مهران خواست به منظور توسعه زیرساخت های مرز بین المللی و به ویژه گمرک همکاری بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز شنبه در نشست توسعه مبادلات مرزی اظهار کرد: هم اکنون شهرداری مهران از کامیون حامل کالا در این شهر عوارض اخذ می کند ولی به نسبت این عوارض خدمات چندانی ارائه نمی شود.

وی افزود: عبور کامیون های حامل بار از خیابان های شهر و گمرک مهران صدماتی را به زیرساخت های به ویژه جاده های ارتباطی وارد می کند که انتظار است شهرداری در قبال اخذ عوارض توجه بیشتری به توسعه زیرساخت های گمرک داشته باشد.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: اعمال برخی تعرفه ها در مرز مهران از سوی مقامات عراقی مشکلاتی را برای تجار و بازرگانان و بویژه صادر کنندگان ایجاد کرده که امیدواریم با ارتباط مستمر با مقامات عراقی بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.

عسگری تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در این مرز بین المللی اجرایی نشدن صدور گواهی کالا از مبدا است، چراکه صدور این گواهی نشان دهنده شناسنامه کالا بوده فرآیند صادرات را تسهیل می کند.

وی اضافه کرد: روند صادرات در مرز مهران با وجود برخی سختگیری ها از سوی مسئولان عراقی روند رو به رشدی را نشان می دهد و امیدواریم تا پایان امسال به مرز صادرات دو میلیارد دلاری دست پیدا کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: وحدت رویه و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در رفع مشکلات تجار و سرعت بخشی به امور بسیار تعیین کننده است.

کد مطلب 3858349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها