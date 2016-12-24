ستاره های نیمکت نشین در کنار زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در حالی تیمش را برای بازی حساسی که مقابل سپاهان دارد آماده می‌کند که خودش روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشته است. اما شاید این تنش‌ها برای او این پیامد را داشت که به بازیکنان جویای نام، با انگیزه و جوان تیمش بیشتر از یکسری ستاره های گران قیمت تکیه کند.

استقلال در حالی فردا به مصاف تیم سپاهان خواهد رفت که به احتمال زیاد خبری از بازیکنانی مثل فرشید باقری، خسرو حیدری و بختیار رحمانی در ترکیب اصلی این تیم نخواهد بود و این در حالی است که جوانانی مثل فرشید اسماعیلی، میلاد زکی پور و بهنام برزای در ترکیب ثابت این تیم جای خواهند داشت.

استقلال از ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه میهمان تیم سپاهان اصفهان است. این بازی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.