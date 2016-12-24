هوای قم طی هفته جاری بارانی است

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای قم طی سه روز آینده نیمه ابری تا ابری است، افزود: نیمه ابری و ابری بودن هوا و همچنین بارش باران تا پایان هفته همچنان ادامه دارد.

وی گفت: اواخر وقت امروز هوای قم بارانی، روز یکشنبه هوا نیمه ابری و در بعد از ظهر روز دوشنبه نیز شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم با بیان اینکه میزان بارندگی در آذرماه سال جاری حدود ۱۱ میلی‌متر بود، افزود: امیدواریم طی دی ماه وضعیت بارندگی بهبود یابد.

وی بیان کرد: حداقل دمای هوای امروز و فردا یک‌شنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا هفت درجه و همچنین حداقل دمای هوای دوشنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۰ درجه خواهد بود.

قاضی گفت: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد امروز و یکشنبه شرقی و دوشنبه شمالی است.