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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

هواشناسی پیش بینی کرد؛

هوای قم طی هفته جاری بارانی است

هوای قم طی هفته جاری بارانی است

قم - رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم هوای این استان را طی هفته جاری بارانی عنوان کرد.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای قم طی سه روز آینده نیمه ابری تا ابری است، افزود: نیمه ابری و ابری بودن هوا و همچنین بارش باران تا پایان هفته همچنان ادامه دارد.

وی گفت: اواخر وقت امروز هوای قم بارانی، روز یکشنبه هوا نیمه ابری و در بعد از ظهر روز دوشنبه نیز شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم با بیان اینکه میزان بارندگی در آذرماه سال جاری حدود ۱۱ میلی‌متر بود، افزود: امیدواریم طی دی ماه وضعیت بارندگی بهبود یابد.

وی بیان کرد: حداقل دمای هوای امروز و فردا یک‌شنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا هفت درجه و همچنین حداقل دمای هوای دوشنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۰ درجه خواهد بود.

قاضی گفت: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد امروز و یکشنبه شرقی و دوشنبه شمالی است.

کد مطلب 3858361

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