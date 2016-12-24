به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته سوادآموزی برگزار شد، گفت: سال گذشته تعداد ۱۳۵ هزار سوادآموز در مسابقه انشاءنویسی با موضوع اقتصاد مقاومتی شرکت کردند و امسال نیز در رابطه با پرسش مهر رئیس جمهور مبنی بر نحوه پیشگیری از خشونت، انشاء می نویسند.

وی با اشاره به آمار یونسکو بیان کرد: متاسفانه کشور ما با ۶۵.۱ درصد در میان دیگر کشورها رتبه مطلوبی ندارد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: طبق این آمار در سنین بالای ۱۵ سال ۲۰.۲۲ درصد رشد قابل توجهی داشته ایم و در سن ۱۵-۲۴ سال ۰.۵ درصد رشد و وضعیت سواد ما نسبت به ۲۰۱۳ بهبود یافته است. همچنین در گروه سنی ۶۴-۲۵ سال نیز ۲.۶۵ درصد رشد داشته ایم. در گروه سنی بالای ۱۵ سال نیز ۲.۵۵ درصد نرخ سواد نسبت به ۲۰۱۳ افزایش یافته است.

باقرزاده با بیان اینکه طرح سوادآموزی ما سنین ۱۰ تا ۴۹ سال در بر می گیرد گفت: برای هر شهروند یک فایل الکترونیکی ایجاد کرده ایم، طبق آمار سرشماری سال ۹۰، ۵۳ میلیون بیسواد وجود داشت که پس از بررسی ها متوجه شدیم که ۴۰ میلیون آنها مدرک تحصیلی پنجم و ششم ابتدایی را دارند که از نظر ما بی سواد نیستند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۳ میلیون دانش آموز نیز وجود دارند که در پایه پنجم و ششم مردود شده اند و دیگر مراجعه نکرده اند همچنین ۳۲۰ هزار نفر نیز طبق بررسی ها آموزش ناپذیر هستند. تعداد بی سوادان ۱۰ تا ۴۹ سال یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر است که کمتر از سه درصد جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کشور را شامل می شود.

باقرزاده با بیان اینکه نرخ بی سوادی در گروه سنی زیر ۳۰ سال بیشتر است گفت: تعداد ۲۳۰ هزار نفر که سن بین ۱۰ تا ۲۹ سال را دارند بی سوادند لذا تعداد ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر در این گروه سنی تحت پوشش ما رفته اند.

به گفته باقرزاده، تعداد ۷۱ هزار نفر از اولیای بی سواد ثبت نام کرده و در حال آموزش هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به آموزش اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: امسال ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر ثبت نام کرده اند که آموزش آنان رایگان است و از ابتدای انقلاب از ۶ درصد تحت پوشش به ۶۰ درصد رسیده ایم.

وی به بیمه آموزش یاران اشاره کرد و گفت: از فروردین سال ۹۶ بیمه آموزش یاران به صورت ماهیانه صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت سوادآموزان تعلق می گیرد، در گذشته منوط به موفقیت سواد آموزان بود.

باقرزاده با بیان اینکه ۲۹ تفاهم نامه دولتی و غیردولتی منعقد کرده ایم، گفت: طی تفاهم نامه ای با جهاد سازندگی آموزش های الکترونیکی به افراد متقاضی به تدریس در نهضت سوادآموزی داده می شود که پس از موفقیت آنها در آزمون آنها را جذب خواهیم کرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به سند سوادآموزی اشاره کرد و گفت: این طرح در هفت استان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و به افراد سوادآموز یک میلیون تومان تعلق خواهد گرفت و جامعه هدف ما در این طرح ۱۰ هزار نفر است.

وی درباره واریز پاداش نیز بیان کرد: باید به ۱۵۰ هزار نفر که در سال ۹۴ مدرک سوادآموزی را گرفتند پاداش ۱۳۹ هزار تومان واریز شود که نیمی از آنان کارت بانکی نداشتند و اشتباه داده اند لذا تاکنون به ۳۰ هزار نفر پاداش واریز شده است و در دهه فجر به ۳۰ هزار نفر دیگر نیز واریز می شود.