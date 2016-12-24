تعیین حدود فعالیت های شوراهای صنفی دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۰۰ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ضمن تشکر از مسئولان دانشگاه‌ها برای برگزاری مراسم روز دانشجو، بر لزوم حفظ وجهه ضد استکباری این روز تأکید کردند.

اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها همچنین بر لزوم ترسیم دقیق حدود و ثغور فعالیت‌های صنفی در دانشگاه‌ها به منظور جلوگیری از تداخل فعالیت‌های صنفی و سیاسی، تأکید کردند.

در ادامه جلسه، گزارش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای سند دانشگاه اسلامی ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به اولویت‌بندی انجام شده به منظور اجرای سند دانشگاه اسلامی، گزارش هزینه‌کرد بخشی از بودجه اجرای این سند نیز ارائه شد.

در بخش دیگری از گزارش مذکور، تفکیک بین حوزه‌های مجری زیرنظام‌های سند دانشگاه اسلامی، برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه، فعال‌سازی تشکل‌های علمی، تقویت مشارکت دانشجویان در تمام فعالیت‌های دانشجویی، توجه جدی به سلامت روانی، استفاده از ظرفیت‌ فعالیت‌های هنری، ایجاد احساس مسئولیت‌پذیری در دانشجویان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به نشریات دانشجویی و ترویج ورزش و فعالیت‌های بدنی از اهم اقدامات صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان شد.

پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: ارائه گزارش عملکرد از جانب سایر دستگاه‌های مجری سند دانشگاه اسلامی، هدف‌گیری به سمت حفظ سرمایه انسانی بخش آموزش عالی در همه برنامه‌ها، در نظر گرفتن ارتباط کلیه اقدامات با اجزای سند دانشگاه اسلامی، توجه به اسناد بالادستی علمی وفرهنگی در فعالیت‌های دانشگاهی، تعامل دستگاه‌های مجری سند دانشگاه اسلامی، یکسان‌سازی فرم و شکل کلیه گزارش‌ها از منظر ارائه شاخص‌ها، مؤثر بودن اهتمام دستگاه‌ها در اجرای سند در تخصص بودجه و به کارگیری ظرفیت اردوهای جهادی و راهیان نور در سالم‌سازی فضای دانشگاه‌ها.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه بررسی گزارش وزارت بهداشت به جلسه آینده موکول شد.