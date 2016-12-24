۱۴۰ میلیون دلار محصول از لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: در ۸ ماهه اول سال جاری ۱۴۰ میلیون دلار محصول از استان لرستان صادر شده است.

وی افزود: در سال ۹۴ میزان صادرات استان ۱۹۵ میلیون دلار بوده که این میزان در ۸ ماهه اول سال ۹۵ به ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است.

استاندار لرستان ادامه داد : در ۸ ماهه اول سال ۹۳ میزان ۱۰۳ میلیون دلار محصول از استان صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال ۹۵ به رقم ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است.

اختلاف در آمار صادرات لرستان

بازوند با بیان اینکه مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته باید صادرات استان تا پایان سال ۹۵ به ۱۵۹ میلیون دلار برسد، تصریح کرد: البته در برخی آمارهای ارائه شده از دستگاه های متولی، ناهماهنگی هایی وجود دارد ولی در مجموع باید گفت که این آمار تا پایان سال قابل افزایش است.

وی گفت: تا هفته آینده آمارهای صادراتی همه دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی، گمرک، صنعت و معدن و ... هماهنگ شود زیرا این آمار یعنی نیاز به ۱۹ میلیون دلار صادرات دیگر تا پایان سال قابل جبران است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح صندوق سرمایه گذاری معادن استان، ادامه داد: این اقدام کار بسیار مناسب و گام بزرگی برای رفع چالش های حوزه معدن است.

بازوند افزود: معادن استان ظرفیت های بسیار بزرگی هستند و ما نتوانسته ایم به خوبی از ظرفیت آنها استفاده کنیم و راه اندازی این صندوق، مشکلات زیادی از صاحبان و فعالان بخش معدن را کاهش می دهد.