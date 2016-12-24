به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاههای استانهمدان در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
درحالیکه در این مراسم رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان، علی ضمیری کامل معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان و حسن دارششدر معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استانهمدان حضور داشتند هیچکدام از ورزشی نویسان استانهمدان به این مراسم دعوت نشدند.
گفتنی است؛ بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای استانهمدان با حضور ۲۳ تیم، در ۹ دور به روش سوئیسی و ریتد برگزار شد.
در پایان این مسابقات نیز در جدول ردهبندی نهایی تیمهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد، دانشگاه بوعلی سینا، صنعت و معدن، هیئت شطرنج لالجین، هیئت شطرنج ملایر و سازمان نظاممهندسی در جایگاههای اول تا ششم قرار گرفتند.
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