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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

در سایه بی‌تفاوتی هیئت شطرنج استان‌همدان؛

اختتامیه مسابقات لیگ شطرنج استان‌همدان در سکوت خبری برگزار شد

اختتامیه مسابقات لیگ شطرنج استان‌همدان در سکوت خبری برگزار شد

همدان- اختتامیه مسابقات لیگ شطرنج باشگاه‌های استان‌همدان در سکوت کامل خبری و بدون دعوت از رسانه‌های استان‌همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه‌های استان‌همدان در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

درحالی‌که در این مراسم رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان، علی ضمیری کامل معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان و حسن دارششدر معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان‌همدان حضور داشتند هیچ‌کدام از ورزشی نویسان استان‌همدان به این مراسم دعوت نشدند.

گفتنی است؛ بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاه‌های استان‌همدان با حضور ۲۳ تیم، در ۹ دور به روش سوئیسی و ریتد برگزار شد.

در پایان این مسابقات نیز در جدول رده‌بندی نهایی تیم‌های پرداخت الکترونیک پاسارگاد، دانشگاه بوعلی سینا، صنعت و معدن، هیئت شطرنج لالجین، هیئت شطرنج ملایر و سازمان نظام‌مهندسی در جایگاه‌های اول تا ششم قرار گرفتند.

کد مطلب 3858399

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