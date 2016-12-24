یک شهروند ربوده شده ایرانی در هرات آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، یک شهروند ایرانی که دو روز پیش در بزرگراه هرات– اسلام‌ قلعه ربوده شده بود توسط نیروهای امنیتی هرات آزاد شد.

«جیلانی فرهاد» سخنگوی والی هرات گفت: این شهروند ایرانی که دیشب توسط نیروهای امنیتی آزاد شد امروز توسط والی هرات به مقامات سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات تحویل داده شده است.

وی در ادامه افزود: در ارتباط با این آدم ربایی چهار فرد مظنون نیز در شهر «کهسان» هرات دستگیر شدند.

همچنین «عبدالرئوف احمدی» سخنگوی فرماندهی پلیس هرات گفت: یک شهروند ایرانی به‌ نام «جواد محمدی» که دو روز قبل ربوده شده بود، توسط پلیس آزاد و به مقامات کنسولگری ایران تحویل داده شد.

وی در ادامه افزود: «محمود افخمی رشیدی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز لوح سپاسی را به رسم تقدیر به فرمانده پلیس هرات اهدا کرده‌ است.

پیش از این هم شهروندان ایرانی در بزرگراه هرات– اسلام قلعه توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند. آخرین مورد از رویدادهای مشابه چند ماه پیش در منطقه «جبرئیل» هرات گزارش شده بود.