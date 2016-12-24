به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابت‌های تور ایران پینگ‌پنگ بانوان با عنوان جام بیستون با حضور ۴۷ ورزشکار از استان های مختلف کشور از روز چهارشنبه اول دی ماه ۹۵ به میزبانی شهرستان صحنه آغاز به کار کرد.

در این رقابت ها ندا شهسواری بانوی ورزشکار کرمانشاهی و المپیکی کشورمان توانست با پیروزی در مقابل تمام رقیبان به مقام قهرمانی دست یابد.

وی در دیدار نهایی رقابت های مذکور با کسب نتیجه ۴ بر ۲ در مقابل مهشید اشتری از خراسان رضوی به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در این رقابت ها غزاله ملاطلب از استان البرز و آنا فیاضیان از استان اصفهان نیز به صورت مشترک توانستند جایگاه سوم را به خود اختصاص دهند.

هم چنین جایگاه پنجم این رقابت ها نیز مشترکا به صبا صفری از مازندران، فاطمه مختاررضایی از مازندران، مریم صامت از گلستان و منصوره رضایی از اصفهان رسید.

داوری اصلی این مسابقات را «پوران رحیمی» مسئول هماهنگی داوران فدراسیون تنیس روی میز عهده دار بود و صفیه کلانتری، زهرابیرانوند، غزال خوشنودی، آرزوعرجون، گلناز سلیمی، فلورا یارمرادی، نسرین ولیدی، پروانه کرمی و سمیرا مرادی نیز کار قضاوت این مسابقات را انجام دادند.