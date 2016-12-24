به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که مجموعه مقالات نویسندگان و اساتید و روسای دانشگاه‌ها از ۱۲ کشور مختلف از جمله: ایران، اتریش، الجزایر، ارمنستان، بلغارستان، انگلستان، گرجستان، لهستان، روسیه، آمریکا، ترکیه، اکراین و فرانسه است و به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد دانشگاه مطالعات کتابخانه و فناوری اطلاعات صوفیه و همچنین بزرگداشت خانم پروفسور کومانوا معاون این دانشگاه منتشر می‌شود، دایره المعارفی در مورد مسائل مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ادبیات، فیلم و موسیقی کشورهای مذکور است.

این مقالات در زبان‌های اصلی آنها که بلغاری، انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسوی، اکراینی و لهستانی هستند، به چاپ رسیده‌اند. یک از محورهای اصلی چاپ این کتاب، بررسی موضوعات مختلف در مورد کشور ایران است. در این کتاب، معرفی چند جانبه سرزمین ایران، نگرشی بر انقلاب اسلامی مردم ایران، جلوه‌های گردشگری ایران، هنر، سینما، ادبیات، مباحث زنان، دین و خداشناسی، سفرنامه‌ها، نسخه خطی زبان فارسی در بلغارستان، شاعران ایرانی و مهمتر از همه مباحث مشترک فرهنگی و نژادی بلغاریان و ایرانیان به زبان‌های مختلف به چاپ رسیده است.

در این کتاب همچنین سفرنامه هیات زنان بلغاری به ایران تحت عنوان گذری بر ایران: مهد فرهنگ و تمدن، شرح ملاقات‌های هیات زنان بلغاری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رییس جمهور ایران در امور زنان، و مسئولان حقوق بشر قوه قضاییه و رییس کتابخانه ملی و مسئولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفر به شهر تاریخی اصفهان نیز آمده است.

محمدعلی کیانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر، انتشار این کتاب را گامی محکم در جهت ارتقای روابط علمی و فرهنگی ایران و بلغارستان در جامعه ی دانشگاهی عنوان کرد و ضمن قدردانی از مدیریت و ریاست دانشگاه کتابداری در جریان همکاری متقابل علمی و فرهنگی آن دانشگاه با رایزنی فرهنگی ایران، انتشار این کتاب را با چاپ و طرح جلدی زیبا، کاری نمادین و با ارزش خواند که به نام و جایگاه ایران اهمیتی در خور داده و منبعی تحقیقی، بر اساس تحقیقات علمی و میدانی جهت اساتید و دانشجویان بلغاری است.

مراسم رونمایی از این دایره المعارف با حضور رئیس و معاونین دانشگاه کتابداری، رییس کتابخانه ملی، دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم بلغارستان و اساتید و نمایندگان دانشجویان و نویسندگان در محل کتابخانه ملی بلغارستان برگزار شد.