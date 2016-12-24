رئیس هیئت بدمینتون قزوین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان، صدیق سخن سنج با کسب ۱۶ رای برای پنجمین دوره متوالی به عنوان رئیس هیئت بدمینتون استان انتخاب شد.

این مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

باخت تیم بسکتبال الوند در لیگ یک بسکتبال کشور

در بازی هفته پایانی دور رفت، تیم هیئت بسکتبال الوند برابر پرواز اصفهان شکست خورد.

در بازی این هفته تیم الوند با نتیجه ۵۷-۴۷ شکست را پذیرفت.

نماینده استان با این نتیجه در قعر گروه به سر می برد.

درخشش تنیسورهای استان در لیگ های کشور

علیرضا بیگدلی و مهیار بهنام نژاد به عنوان ورزشکار در رقابت های لیگ برتر جوانان و امید کشور در ترکیب تیم مقاومت به عنوان سوم دست یافتند.

محسن شیشه گرها، هم به عنوان سرمربی هدایت تیم مقاومت را بر عهده داشت.

درخشش بانوان کاراته کای استان در جام ایران زمین

در پایان این رقابت ها فاطمه باقری، لیلا برجعلی، فاطمه منتظری و مریم کبیری قهرمان شدند، ارنیکا سلیمانی و فاطمه سیاهکل مرادی هم دوم و سوم شدند.

مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین درتهران برگزار شد.

لیگ تکواندو خردسالان استان با قهرمانی هیئت تاکستان به پایان رسید

در پایان این مسابقات تیم هیئت تاکستان با پیروزی مقابل تیم المپیا محمدیه جام قهرمانی را بالای سر برد و تیم المپیا نایب قهرمان مسابقات شد.

تیم ایران دوچرخ عنوان سومی مسابقات را کسب کرد.

در پایان این رقابت ها، رسول جلیلی به عنوان بهترین مربی، ابوالفضل خانلو بهترین داور و فنی ترین بازیکن حسام رنجبر انتخاب شد.

این مسابقات در محمدیه برگزار شد.

به مناسبت هفته وحدت یکدوره مسابقه دارت برگزار شد

فائزه بروجردی، معصومه السادات ذاکری و فاطمه کشاورز در این رقابت ها اول تا سوم شدند.

این مسابقات با شرکت ۳۵ ورزشکار در باشگاه امپراتور برگزار شد.

تیم دارت بانوان استان هم برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور تمرینات خود را در خانه دارت مجموعه ۱۵هزار نفری قزوین آغاز کرده است.

مسابقات قهرمانی کشور اول بهمن در شهر بندر عباس برگزار می شود.

برگزاری مسابقات هنرهای فردی و حرکات نمایشی

نخستین دوره مسابقات هنرهای فردی و حرکات نمایشی به مناسبت حماسه ۹ دی برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات تیم های الف و ب قزوین با مربیگری سالار کرمی و محمدرضا امینی اول و دوم شدند و تیم محمودآباد با مربیگری داود چگینی سوم شد.

احسان لشگری در اردوی تیم ملی

احسان لشگری آزادکار قزوینی به عنوان مربی در دور جدید تمرینات تیم ملی آزاد بزرگسالان شرکت می کند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی و جام جهانی ۵ تا ۱۷ دی‌ در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود.

تیم تیراندازی بانوان استان لیگ برتری شد

در پایان لیگ یک تیراندازی بانوان کشور، تیم تفنگ استان قهرمان شد و تیم تپانچه هم با نایب قهرمانی به لیگ برتر صعود کردند.

باخت تیم فوتسال طرح و توسعه الوند در لیگ برتر

در ادامه لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی هفته چهاردهم تیم طرح و توسعه الوند در بازی خارج از خانه شکست خورد.

طرح و توسعه برابر تیم آذرخش بندرعباس با نتیجه ۴-۱ مغلوب شد.

طرح و توسعه با ۷ امتیاز در مکان سیزدهم لیگ برتر قرار دارد.