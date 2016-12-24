تکرار اتفاقات عجیب در ارشاد لرستان/ مدیری که بدون معارفه تودیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از درگذشت احمد نقدیان رئیس قبلی اداره ارشاد شهرستان خرم‌آباد در سانحه رانندگی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان طی حکمی «اعظم روانشاد» را به‌عنوان سرپرست این اداره منصوب کرد.

هنوز دو روز از صدور حکم برای اعظم روانشاد نگذشته است که امروز خبرها حاکی از صدور حکم ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم‌آباد برای فریدون کریمی رئیس کنونی اداره ارشاد شهرستان پلدختر دارد.

این در حالی است که مراسم معارفه‌ای برای «اعظم روانشاد» برگزار نشده و اساساً وی هنوز در اداره ارشاد خرم‌آباد مستقر نشده است تا این برخورد و بی‌حرمتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان موجب ایجاد علامت سؤال‌های زیادی شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که امروز قرار بوده اعظم روانشاد به‌عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم‌آباد معارفه شود که به‌یک‌باره مدیرکل ارشاد لرستان در اقدامی عجیب فریدون کریمی فر را جایگزین کرده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان که پس از حضور حمیدرضا حنان با حاشیه‌های متعددی دست در گریبان بوده است با صدور حکم دوروزه و برکناری پس از ۴۸ ساعت حالا اتفاق عجیب دیگری را به فهرست بلندبالای اقدامات حاشیه‌ساز مدیرکل اضافه کرده است.

طی ماه‌های اخیر به دنبال اکران تئاتر حاشیه‌ساز در جشنواره تئاتر استان لرستان موضوع برکناری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در رسانه‌های مختلف مطرح شد، موضوعی که حتی استاندار لرستان نیز به آن واکنش نشان داد و خواستار عذرخواهی حنان به خاطر توهین به شهدا شد.

انتصاب اعظم روانشاد که سال‌ها مدیرکل روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاون مرکز علمی کاربردی این اداره کل و از کارکنان کاردان و مورد وثوق اصحاب رسانه بوده است، پیش‌ازاین مورد استقبال اهالی مطبوعات و هنرمندان خرم‌آباد قرارگرفته بود.

این روند انتصابات در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز پیش از این تکرار شده است و به نظر می‌رسد قرار نیست دستگاه متولی فرهنگ و هنر لرستان از قید حاشیه‌ها رها شود.